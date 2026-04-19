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▲范曉萱先前在節目中曾坦言有被邀請參加《浪姐》，但她不敢答應參加，因為做不到早起。（圖／微博＠WooDooDoo）

中國綜藝節目《乘風2026》（簡稱《浪姐》）播出至今已邁入第7季，成功讓不少歌手、演員翻紅，再度獲得關注，像是前幾季的王心凌和本屆的曾沛慈都因此再掀熱潮。不過歌手范曉萱近日坦言，其實自己曾收到節目邀約，最後卻選擇婉拒，原因竟是「做不到早起」，直言相當佩服參賽者。范曉萱今年1月登上中國訪談節目《陳魯豫慢談》時，談到是否有考慮參加《浪姐》過。她透露，其實在還沒發新作品前就曾被節目組找上門：「他們一直在找我，我真的很謝謝」，但最終還是打退堂鼓，對此她笑說：「我真的不敢去，因為第一個條件我就沒辦法符合，他們都要很早起。」一句話讓現場瞬間笑出聲。主持人進一步追問，參加這類型熱門綜藝，有機會迅速回到高曝光狀態，難道這對她來說完全沒有吸引力？范曉萱則搖搖頭回應，顯然對於再度爆紅並沒有太大執念。范曉萱也提到，許多粉絲會私下敲碗她參加許多節目、替她「安排未來行程」，但那些多半只是粉絲自己的期待，「他們其實也很了解我的個性，有時候還會自己討論說我還是不要去比較好」，讓她直呼很可愛。事實上，《浪姐》錄製強度不小，不僅作息緊湊、需要早起排練，節目流程也相當冗長。前幾集節目中，王濛作為第12組出場嘉賓，發現後續仍有21組待表演，當場用東北話抱怨：「哎呦我的天吶，太磨嘰了（拖拖拉拉）！」一句話直接登上熱搜。事後在花絮中，王濛又繼續開炮：「我進來提醒他們，別磨嘰了行嗎！」還吐槽攝影棚像菜市場，讓一旁的其他姐姐們都笑翻。也難怪范曉萱坦言無法適應這樣的節奏，直呼佩服所有參與錄製的藝人。