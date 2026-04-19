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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪「湖火大戰」今（19）日正式開打，賽前卻傳出震撼消息。休士頓火箭隊球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在賽前熱身後，因右膝傷勢感到不適，最終決定缺席季後賽首戰。這項突如其來的變數讓原本戰力失衡的系列賽出現轉機，湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）更直言，這是湖人隊必須把握的「生死時刻」。火箭隊官方周六原先將杜蘭特列為「出戰成疑」，指出他在周四練習時撞傷膝蓋。然而，今日賽前杜蘭特雖現身球場試圖熱身，但隨後仍宣布無法出賽。火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）透露，杜蘭特撞擊的位置在「髕骨腱上方」的一個尷尬位置，雖然影像檢查顯示「沒有大礙」，但杜蘭特的膝蓋目前非常敏感，且在特定角度下難以彎曲。運動醫學專家傑弗里斯（Evan Jeffries）博士在社群媒體上提出質疑：「杜蘭特缺席季後賽第一戰，傷勢可能不只是單純的『挫傷』？這意味著什麼？」目前火箭隊將其列入「每日觀察名單」，無法保證能否在第二戰回歸。面對杜蘭特缺陣送上的大禮，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在賽前直播中對湖人發出嚴厲警告。他表示，雖然湖人也少了東契奇（Luka Doncic）和里維斯（Austin Reaves），但隨著火箭隊最強進攻點倒下，這場比賽已變成了均勢。「這對湖人來說是絕對的『必勝之戰』（Must-win）。」歐尼爾說道：「對方的頭號球星不在，問題是湖人誰能站出來？我們都期待41歲的詹姆斯（LeBron James）扛起重任，但誰能成為那個填補東契奇空缺的第二人？湖人今晚必須贏，否則就像巴克利（Charles Barkley）說的，後果不堪設想。」今日第一戰上半場，湖人隊展現了極高的進攻效率，團隊命中率一度高達65%，相較之下火箭隊僅有37%。然而，儘管命中率優勢明顯，湖人在上半場結束時僅以2分微幅領先。這反映出即便沒有杜蘭特，火箭隊仍憑藉強悍的防守與籃板能力緊咬比分，也驗證了歐尼爾的擔心——湖人必須在關鍵時刻有更多球員跳出來分擔詹姆斯的壓力。杜蘭特本季對陣湖人場均可貢獻20.3分、5.0籃板。他的缺陣雖然大幅削弱了火箭的火力和戰術威脅，但若湖人無法在主場趁虛而入奪下首勝，一旦杜蘭特在後續賽事回歸，湖人的晉級之路將更為艱辛。