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32:0的大罷免大失敗，爽到葉元之、徐巧芯的氣勢拉升，讓高虹安現在在新竹民調橫掃，根本找不到對手，這是第二階

你們的百萬無人機現在生產了幾台？你要捐錢救國的明細公布了沒？你們的黑熊部隊除了賣課程賣商品拿補助斂財之外？就是煽動仇恨，有去地震風災救災嗎？

綠營2026台北市長選戰人選至今仍未出爐，傳出民進黨不分區立委沈伯洋可望參選台北市長一事，聯電創辦人曹興誠昨（18）日出席活動時表示，從綠營角度來看是不二人選，曹興誠更嗆台北市長蔣萬安不敢與沈伯洋同台辯論。對此，「卡神」楊蕙如表示，曹興誠現在還要強推大罷免大失敗的共犯沈伯洋選台北市長，是嫌綠營只剩5個縣市還太多嗎？楊蕙如臉書發文表示，台派還要相信曹興誠的鬼扯多久？這個過去要把半導體帶去中國的瞎咖、物理上真正親中舔共小三的禍台災星，現在他的失智化綠營進程，已經進行到第三階段了！楊蕙如表示，「讓我用事實喚醒大家的記憶！他領頭用低能論述罷免謝國樑，導致謝國樑全身而退，民調不降反升是第一步。」接下來他繼續發動全大罷免，找之前柯文哲那些養小三開房間被趕走的敗德幕僚，全面愚蠢化台派政治操作。段。楊蕙如還表示，現在還要強推大罷免大失敗的元兇共犯沈伯洋選台北市長，是嫌綠營只剩五個縣市還太多嗎？還要斬草除根，徹底毀滅民進黨你才滿意嗎？除了上面的毀台三部曲！曹興誠還用各種誇張言行失智化台派、消滅綠營理性分析的能力。和沈伯洋一起力推的世紀大爛片「零日攻擊」，浪費了國家將近兩億的預算補助。楊蕙如質疑，「楊蕙如怒批，「真的夠了！我該講的都講了，台灣多數人都是有智慧的，時間終究會記得一切！」