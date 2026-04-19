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多倫多暴龍隊今（19）日在季後賽首輪第一戰以113：126不敵克里夫蘭騎士隊，系列賽落入0：1落後。賽後，暴龍隊明星前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）在媒體採訪中似乎隱諱地對教練團的戰術安排提出質疑，直指全場僅有9次出手的機會，這樣是無法幫助球隊贏球。英格拉姆今日首發出戰36分鐘，全場9投5中得到17分2籃板4助攻。儘管效率尚可，但身為隊內核心得分手，他在下半場的參與度極低。根據數據統計，英格拉姆在下半場僅有1次出手紀錄，單節僅進帳4分。他在賽後坦言對自己的角色感到困惑：「教練想讓我去做掩護，他發現防守我的人沒有繞開我追防，所以希望我稍微脫離戰術配合，充當接球點。」英格拉姆隨後說出重話：「說到底，我整場只出手9次，是贏不了比賽的。不管對手用什麼防守策略，我都得找到辦法保持高效。」針對暴龍隊的表現，媒體《Pick a Side》記者莫蘭（Joel Moran）在比賽期間便發文批評：「暴龍隊的半場進攻簡直一團糟，這足以讓多倫多在這個系列賽頂多只能贏下一場。暴龍完全依賴英格拉姆的中距離強投，除此之外一無是處，騎士隊顯然高出一個等級。」此外，也有不少球評在社群媒體上為英格拉姆抱不平，認為如果暴龍隊不能將英格拉姆作為季後賽體系中的穩定核心，那無異於自毀長城。特別是下半場的使用率與出手次數，被形容為「令人無法接受」。這場敗仗也讓暴龍隊延續了低迷的季後賽傳統。歷史數據顯示，暴龍隊在隊史季後賽第一戰的戰績僅為5勝18負。英格拉姆本季例行賽場均能貢獻21.5分、5.6籃板及3.7助攻，並成功入選生涯第二次明星賽，是暴龍重返季後賽的關鍵。然而，季後賽首場失利後隨即傳出的「氣氛」疑雲，考驗著總教練與球員間的信任。英格拉姆強調，他必須找到方法在場上發揮更大影響力。暴龍隊能否在台灣時間周二（21日）舉行的第二戰中重新調整進攻重心，將決定他們是否能帶著平手的局面回到多倫多主場。