皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》又推新活動啦！首先4月22日至4月27日，響應「世界地球日」，玩家只要加入官方舉辦的免費「Party Walk」，與全球玩家一起種花，達到特定數量，就能獲得「天氣主題飾品皮克敏」；5月1日至5月31日，參與「嘉義藝術節」活動，也能獲得限定的飾品皮克敏金色花苗。
🟡皮克敏＆世界地球日
台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
隨著總進度達標，活動期間最多可解鎖3株大花苗，最終將成長為「天氣主題飾品皮克敏」。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗
🟡皮克敏＆嘉義藝術節
5月1日至5月31日，《Pikmin Bloom》與「嘉義藝術節」攜手合作，在嘉義市舉辦特別的「Pikmin Bloom迷你散步」活動，「Pikmin Bloom迷你散步」是《Pikmin Bloom》與各地舉辦的節慶及活動合作，共同舉行免費、公開小型活動，只要與活動特殊地點互動，就能拿到相關的飾品皮克敏金色花苗。
活動期間內，玩家可在《Pikmin Bloom》中，與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，在任一特殊地點向下滑動，可以獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗。
📌應用程式內的迷你散步日期和時間：2026年5月1日上午9時至2026年5月31日晚上9時
📌地圖與遮陽帽發放攤位、時間：5月1日至5月3日上午10時至晚上6時，在嘉義公園（KANO園區）、5月30日至5月31日下午3時至晚上9時，在嘉義文化公園
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台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗
5月1日至5月31日，《Pikmin Bloom》與「嘉義藝術節」攜手合作，在嘉義市舉辦特別的「Pikmin Bloom迷你散步」活動，「Pikmin Bloom迷你散步」是《Pikmin Bloom》與各地舉辦的節慶及活動合作，共同舉行免費、公開小型活動，只要與活動特殊地點互動，就能拿到相關的飾品皮克敏金色花苗。
活動期間內，玩家可在《Pikmin Bloom》中，與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，在任一特殊地點向下滑動，可以獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」的金色花苗。
📌應用程式內的迷你散步日期和時間：2026年5月1日上午9時至2026年5月31日晚上9時
📌地圖與遮陽帽發放攤位、時間：5月1日至5月3日上午10時至晚上6時，在嘉義公園（KANO園區）、5月30日至5月31日下午3時至晚上9時，在嘉義文化公園