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黃偉晉拉炮誤傷楊銘威 驚險畫面曝光

黃偉晉挨罵「沒危機意識」還原事發經過道歉

▲黃偉晉坦言這件事確實是自己的失誤，但絕對沒有要惡整楊銘威或鬧他，為此自責不已、不斷道歉。（圖／黃偉晉Threads＠weijin_huang）

藝人黃偉晉近日錄製節目《明星製作公司》時，因誤轉拉炮結果炸到一旁的楊銘威。畫面曝光後，引來網友熱議直呼：「超危險！」更質疑黃偉晉沒有危機意識，將炮口對著別人。對此，黃偉晉今（19）日親自還原事發經過，表示自己是不小心誤轉拉炮，沒有要惡整銘威或鬧他，為此他自責不已、不斷道歉，文中他也再次為這個失誤表達最深的歉意 直呼我愛楊銘威。黃偉晉在錄影時不小心轉動拉炮，沒想到竟炸到一旁的楊銘威，當下他露出驚恐表情，急忙關心楊銘威的狀況，直呼：「還好嗎？」而楊銘威則捂著臉表示蠻痛的。黃偉晉坦言當下非常愧疚，擔心自己毀了一個人的人生，不斷向對方道歉。節目片段曝光後，網友質疑黃偉晉沒有危機意識，「危險物品不對著人，我覺得是基本常識！」、「以後如果不清楚使用，還是不要隨便用，不然真的好危險」、「天啊真的好危險，阿威的情緒好穩定」。對此，黃偉晉今親自回應並還原事發經過，坦言這件事確實是自己的失誤，但當時跟銘威正在準備拍攝用的道具，他想把拉炮外圍的塑膠套拆掉，以便正式拍攝時方便使用，黃偉晉表示：「你們看到的轉動拉炮的動作，其實是我想用微微轉動的方式，扯掉外圍的塑膠套，而我前面已經成功一個了，以為這是好方法，所以就試了第二個，結果造成了這麽危險的後果。」黃偉晉直言，不知道轉這麼一小下就會觸發爆炸，沒有這點危機意識的確不應該，不過絕對沒有要惡整銘威或鬧他，強調：「我絕對不會拿這麼危險的事開玩笑。」黃偉晉為此自責不已，一整天也不斷關心楊銘威的狀況，即便對方說沒事，還是非常擔心，直到確定他狀態ok ，才會有相對放鬆的狀態在聊這件事，並再次為這個失誤表達最深的歉意。