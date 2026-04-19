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▲狄鶯昨晚在Twitch直播中，應觀眾要求露出腳趾，超級沒形象包袱。（圖／翻攝自Twitch@nana898911）

▲狄鶯（左起）和孫鵬結婚後生下獨子孫安佐。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

63歲資深女星狄鶯過去多在臉書發文，昨（18）日卻突然轉戰年輕人最多的實況平台Twitch開直播，吸引一票粉絲觀看。其中有粉絲要求想看狄鶯的腳趾頭，想不到狄鶯真的照做，對著鏡頭抬起腳底板，還不停動來動去想挑逗粉絲；該片段被轉發到Threads，許多網友都被狄鶯的無厘頭舉動笑翻，直呼：「狄鶯姐太虧賊（Crazy）了啦⋯第一次開直播直接發大絕」。狄鶯昨晚在Twitch開直播時，有戀腳癖的粉絲表示想看她的腳趾頭，沒想到狄鶯二話不說就答應，舉起腳在鏡頭前晃動，毫不顧忌形象，讓網友笑翻，紛紛留言：「第一次直播就給大福利，後面會很難做喔」、「狄鶯姐太虧賊了啦⋯第一次開直播直接發大絕」、「不然你以為浪子孫鵬怎麼淪陷的」、「這精神狀態好喜歡」、「留友看狄鶯腳底板」、「寶藏女孩」。另外，也有網友目光放在狄鶯的顏值上，猜測她近年疑似醫美過頭，臉部略顯僵硬，「她的蘋果肌是塞了什麼？好僵硬，好像有硬塊一樣」、「以前是蠻正的，但為了維持美貌，整到有塑膠感」、「真的老了，膠原蛋白沒了就是沒了」、「不開美顏好美，開了美顏像整大了」。狄鶯也在直播中聊到兒子孫安佐，表示過去因為教養問題，經常背負罵名，自己已經不想再管孫安佐了。狄鶯更直言毒品真的會害死很多年輕人，還氣憤對孫安佐下最後通牒：「他如果再抽就不是我兒子，就這樣，煩死了」，看得出來對孫安佐的表現也很不滿意。狄鶯年輕時是知名的歌仔戲女星，後來開始演八點檔、電視劇，收獲不少粉絲喜愛。她1998年嫁給男星孫鵬後，2000年生下兒子孫安佐，但也在同年與孫鵬離婚；不過兩人後來和好，於2007年復婚了，婚姻關係一直維持至今。近年狄鶯則鮮少在電視上露臉，但仍會透過社群更新生活動態，也曾因親赴美國、泰國救回犯罪的兒子孫安佐，登上新聞版面。