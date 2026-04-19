北市就業服務處將於4月21日至4月24日，在各就服站熱鬧舉辦「微型徵才活動」，邀集18家優質企業，橫跨食品製造、餐飲服務、零售通路、公共自行車、宅配物流及長照服務等多元產業，一口氣釋出767個工作機會。不論是初入職場的新鮮人、想轉換跑道的上班族，或尋求兼職機會的民眾，都能親臨現場與企業人資面對面交流，把握機會為職涯加分。
北市就服處指出，本次徵才亮點之一即為「高薪職缺吸睛登場」。例如「鼎王國際餐飲」開出外場與內場人員早班45K、晚班上看50K的優渥薪資；「微笑單車(YouBike)」調度及維護專員高薪43.6K，夜班調度及大夜班維護高薪49.6K；「棉花田生機園地」儲備店長達40K，「三商餐飲」儲備幹部與「馥餘實業（西雅圖極品咖啡）」外勤業務員亦有39K水準，展現企業搶才誠意，也讓求職者看見穩定發展與升遷機會。
就服處指出，除了薪資具競爭力，各企業更祭出多元福利，打造友善職場環境。「三商餐飲」提供團保、健康檢查、員工餐與分紅制度；「亞尼克菓子工房」重視員工身心健康，安排健康檢查與家庭日；「屈臣氏」除員工優惠外，還提供志工假與三節獎金，展現企業社會責任。「全聯」則提供供餐、心理諮詢與激勵制度，兼顧員工生活與成長。值得一提的是，「棉花田生機園地」主打有機理念，不僅提供有機棉制服，還有新品試吃與紓壓按摩等貼心福利；「微笑單車（YouBike）」則透過子女獎助學金、購書補助與推薦獎勵，打造支持學習的職場文化；「鼎王國際餐飲」更提供終身用餐優惠與完善津貼制度，提升員工歸屬感。
零售服務業方面，「全家便利商店」、「屈臣氏」、「大全聯」及「三商家購（美廉社）」皆可依居住地協調分發，大幅降低通勤負擔，對於重視工作與生活平衡的求職者而言極具吸引力。此外，因應高齡社會趨勢，長照產業需求持續升溫。本次活動特別邀請「愛馨」、「圓光」、「優福」及「長安健照事業」等居家長照機構，釋出居服督導與照服員職缺，歡迎具備專業資格、富有耐心與關懷精神的民眾加入，共同投入具意義與發展潛力的照護工作。
就服處表示，整體而言，本次參與企業如「和德昌（麥當勞）」、「安心食品（摩斯漢堡）」、「統一多拿滋（Mister Donut）」與「新瑞宅配」等，皆為品牌穩定、制度完善的優質雇主，不僅提供多元職缺，更重視員工福利與職涯發展。
參加本週徵才活動有亞尼克菓子工房、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、鼎王國際餐飲、和德昌(麥當勞)、安心食品(摩斯漢堡)、三商餐飲、全家、統一多拿滋(Mister Donut)、屈臣氏、大全聯、棉花田、三商家購(美廉社)、微笑單車(YouBike)、新瑞宅配與居家長照機構愛馨、圓光、優福、長安健照事業等，共計18家優質企業。
徵才活動地點及時間，整理如下：
4月21日下午2時至4時 西門就服站(三商餐飲)、4月22日下午2時至4時 內湖就服站(亞尼克菓子工房、屈臣氏、愛馨居家長照)、西門就服站(大全聯、棉花田)、4月23日下午2時至4時 艋舺就服站(麥當勞、圓光居家長照、優福居家長照、微笑單車)、南港東明就服站(鼎王國際餐飲、新瑞宅配、長安健照事業居家長照)、景美就服站(全家、美廉社)、4月24日下午2時至4時 西門就服站(統一多拿滋)、景美就服站(麥當勞、摩斯漢堡、西雅圖極品咖啡)。
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就服處指出，除了薪資具競爭力，各企業更祭出多元福利，打造友善職場環境。「三商餐飲」提供團保、健康檢查、員工餐與分紅制度；「亞尼克菓子工房」重視員工身心健康，安排健康檢查與家庭日；「屈臣氏」除員工優惠外，還提供志工假與三節獎金，展現企業社會責任。「全聯」則提供供餐、心理諮詢與激勵制度，兼顧員工生活與成長。值得一提的是，「棉花田生機園地」主打有機理念，不僅提供有機棉制服，還有新品試吃與紓壓按摩等貼心福利；「微笑單車（YouBike）」則透過子女獎助學金、購書補助與推薦獎勵，打造支持學習的職場文化；「鼎王國際餐飲」更提供終身用餐優惠與完善津貼制度，提升員工歸屬感。
零售服務業方面，「全家便利商店」、「屈臣氏」、「大全聯」及「三商家購（美廉社）」皆可依居住地協調分發，大幅降低通勤負擔，對於重視工作與生活平衡的求職者而言極具吸引力。此外，因應高齡社會趨勢，長照產業需求持續升溫。本次活動特別邀請「愛馨」、「圓光」、「優福」及「長安健照事業」等居家長照機構，釋出居服督導與照服員職缺，歡迎具備專業資格、富有耐心與關懷精神的民眾加入，共同投入具意義與發展潛力的照護工作。
就服處表示，整體而言，本次參與企業如「和德昌（麥當勞）」、「安心食品（摩斯漢堡）」、「統一多拿滋（Mister Donut）」與「新瑞宅配」等，皆為品牌穩定、制度完善的優質雇主，不僅提供多元職缺，更重視員工福利與職涯發展。
參加本週徵才活動有亞尼克菓子工房、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、鼎王國際餐飲、和德昌(麥當勞)、安心食品(摩斯漢堡)、三商餐飲、全家、統一多拿滋(Mister Donut)、屈臣氏、大全聯、棉花田、三商家購(美廉社)、微笑單車(YouBike)、新瑞宅配與居家長照機構愛馨、圓光、優福、長安健照事業等，共計18家優質企業。
徵才活動地點及時間，整理如下：
4月21日下午2時至4時 西門就服站(三商餐飲)、4月22日下午2時至4時 內湖就服站(亞尼克菓子工房、屈臣氏、愛馨居家長照)、西門就服站(大全聯、棉花田)、4月23日下午2時至4時 艋舺就服站(麥當勞、圓光居家長照、優福居家長照、微笑單車)、南港東明就服站(鼎王國際餐飲、新瑞宅配、長安健照事業居家長照)、景美就服站(全家、美廉社)、4月24日下午2時至4時 西門就服站(統一多拿滋)、景美就服站(麥當勞、摩斯漢堡、西雅圖極品咖啡)。