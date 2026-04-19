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泰國教育近期因一篇「引戰文」在網路上掀起激烈論戰。文章以PISA（國際學生能力評量計畫）成績下滑切入，痛批泰國孩子「越受教育越愚蠢」，瞬間點燃大批泰國網友的怒火與自嘲。長居曼谷的台籍媽媽近日則在臉書粉專「曼谷媽媽mimi小獅呱」分享自身在泰陪小孩成長的第一手觀察，認為真正的問題或許不在孩子身上，而是教育方式是否跟得上世界變化，引發許多家長共鳴。根據粉專「曼谷媽媽mimi小獅呱」貼文，她先是直言看到一篇拿PISA成績討論泰國教育的文章果然吸引大批泰國人開火。數據顯示，泰國學生在國際評量中的表現持續下滑，甚至來到近20年低點，也低於OECD（經濟合作暨發展組織）平均水準。她進一步分析，孩子讀得越高，和世界的落差反而越明顯，因為泰國的課程通常更重視死記硬背，而不是訓練思考能力。不過，她也不諱言反省自身，打趣地寫道「死記硬背沒有思考能力，考完忘記，不也是我小時候在做的事嗎？」她接著分享，實際走訪泰國許多私立學校、國際學校、各種summer camp活動，還有bitec、QSNCC等場館舉辦的展覽後，老實說當地的活動力與創意都相當讓人驚艷，內容精彩且多元，「所以問題也許不是孩子不行，而在教育方式是否跟得上世界的變化」。她進一步反思，未來世界需要什麼樣的孩子誰也說不準，或許有一天當科技發展到語言門檻大幅降低時，真正珍貴的能力會是創造力、思考力、同理心與適應力。她寫道，任何成長環境都是孩子的養分，任何機會都可能是未來所需要的關鍵，重點反而應該放在孩子是否願意學習、會思考、能表達、有閱讀習慣、喜歡探索世界。在學校選擇上，這位台媽也提供實戰觀察。她認為每個制度都有優點與限制，泰國公立、私立、國際學校其實各有所長，「家長想選哪間就哪間，付錢最大」。不過她也聽過不少家長一年換一間學校的案例，「外國人讀知名大間國際學校轉小間國際學校，讀國際學校轉泰國私立也有」，原因不外乎不適應、不適合或同學相處不好。除了學業議題，她也感性分享前兩天的育兒小故事。她提到女兒在遊樂場受了委屈，哭著跑來找媽媽要抱抱，「那一刻我其實很開心」，並當場告訴女兒「妳難過的時候會來找媽媽，還能把原因說出來，媽媽真的很開心」，直呼這種感覺比中獎還開心。她感性寫道，對媽媽來說，孩子願意表達情緒、願意跟她說話，比選哪一間學校都重要太多。最後她還貼心提醒，泰國很多私立學校的summer camp比想像中歡樂，費用也相當親民，她親自查了住家附近幾間學校，發現「外校生也能私訊報名」，非常適合住在曼谷或短期停留的家庭參考。這篇結合教育議題分析與個人育兒觀察的貼文，在泰國家長圈之間引發不少迴響，也讓不少台籍家庭對於在泰國育兒的教育選擇，多了一層本地化視角的參考。