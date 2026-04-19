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白沙屯媽祖進香走鐘了？香燈腳「4行為」打破負評：最整齊有序的一次

「今年的香燈腳其實你們很棒，身為留守組，今年是我看過最整齊有序的一次」，表示大隊出城後的一小時內，所有垃圾、炮屑、福食碗筷都迅速打包好，等待清潔隊回收

▲2026白沙屯媽祖進香雖然爆出許多負評，但不少人逆風認為今年參加信徒水準高。（圖／民眾提供）

今年多數香燈腳「安安靜靜、步伐快速、面帶微笑」，就算不需要拿取福食、結緣品，也會說「謝謝」、「辛苦了」，大讚「99.9％的香燈腳其實很優質」。

▲香燈腳提到，今年進香過程中製造的所有垃圾、炮屑、福食碗筷，都能夠迅速打包好，等待清潔隊回收，「整體上比去年好，在我的標準算相當乾淨」。（圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

46萬人追粉紅超跑！暖心人情成最美亮點

▲白沙屯媽祖進香雖然今年網路負面評論多，但過程中還是發生不少感動人心的暖事，加上信徒彼此間還會互助，成為每年白沙屯進香的最美亮點之一。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

白沙屯媽祖進香於17日回鑾北上，朝苗栗通霄拱天宮前進，今（2026）年破天荒吸引46萬香燈腳報名跟隨，但人數一多周邊亂象跟著層出不窮，導致今年負評特別多，但有信徒實際體驗過逆風認為「今年是我看過最整齊有序的一次」，，大讚「99.9％的香燈腳其實很優質」。有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，提到今年進香活動爆出許多負評，但他反而逆風認為，「整體上比去年好，在我的標準算相當乾淨，值得鼓勵」。儘管今年白沙屯媽祖亂象頻傳，也有香燈腳們實際體驗過後感受不同，有網友在臉書社團「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」逆風指出，相較前幾年結緣品被大肆掃貨，貼文曝光後，也引來不少信徒認可留言，「這兩天走起來，到處都有地方可以丟垃圾，也有人沿路撿垃圾，素質真的沒那些人說的那麼糟糕」、「大多數香燈腳都會自律，少數害群之馬被無限放大，當然主辦單位還有很多改進檢討的地方」、「樹多必有雜枝」、「絕大部分的香燈腳都很自律的，也謝謝辛苦的清潔人員」。據了解，白沙屯媽祖進香活動人數一年比一年多，短短20年間參與人數增加100倍，今（2026）年更創下歷史新高，高達46萬名香燈腳報名跟隨，呈現爆炸性成長。不過隨著人數激增，隨之而來的亂象也令在地居民崩潰，包括沿途亂丟垃圾、瘋搶結緣品與物資、交通堵塞與違規等。白沙屯媽祖進香雖然今年網路負面評論多，但過程中還是發生不少感動人心的暖事，加上信徒彼此間還會互助，成為每年白沙屯進香的最美亮點之一，也讓這場超過46萬人參與的宗教盛會，充滿了許多正面能量。