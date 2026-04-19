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NBA季後賽首輪今（19）日正式開打，洛杉磯湖人坐鎮主場迎戰休士頓火箭。儘管湖人賽前傳出里夫斯（Austin Reaves）與唐西奇（Luka Doncic）兩大核心缺陣的噩耗，但「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在上半場狂送10次助攻且「0失誤」，刷新NBA歷史最年長紀錄，率領湖人半場展現驚人的64.7%命中率，以2分優勢暫時領先火箭。現年41歲的詹姆斯在季後賽首戰便展現恐怖的統治力。上半場出賽18分鐘，雖然僅出手7次攻下6分，但他完美串聯全隊，半場送出10次助攻且沒有任何失誤。根據數據統計，詹姆斯正式成為NBA季後賽史上，單場半場達成10+助攻的最年長球員，同時也追平個人季後賽生涯的最高紀錄。更驚人的是，在詹姆斯的妙傳引導下，隊友接球後的投籃表現為13投10中，命中率高達77%，是ESPN自2014年追蹤助攻機會以來，季後賽半場第3高的隊友接球投籃命中率。在缺少了唐西奇與里夫斯的情況下，湖人團隊在首場季後賽卻打出優於例行賽的火力。上半場湖人全隊34投22中，命中率高達64.7%；相較之下，火箭僅有 36.6%。在剛結束的82場例行賽中，湖人僅有2場比賽的半場命中率能優於64.7%。在詹姆斯的策動下，湖人克服了陣容殘缺的劣勢，利用主場28勝13敗的強大優勢，將火箭防線徹底撕裂。本季詹姆斯在例行賽出賽60場，繳出場均20.9分、7.2助攻的頂尖數據。但在季後賽首輪就面臨兩名主力戰友缺陣的困境，對這位41歲老將來說無疑是巨大的挑戰。