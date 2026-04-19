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泰國廣告圈再推神作！知名清潔消毒品牌滴露（Dettol）泰國分公司近期推出一支別出心裁的廣告片，跳脫傳統「殺菌」訴求，改以諷刺手法將貪官污吏擬人化為「社會敗類」，透過母子聯手「清潔」家園的劇情，用幽默又辛辣的方式重新詮釋「守護家園」的意義，短時間內在網路上掀起熱烈討論。根據臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」翻譯分享的內容，這支廣告將貪腐現象化為一位滿身「髒污」的貪官角色，打出「穿得越體面，心裡可能越髒」的辛辣標語。劇中這名貪官不僅進門不脫鞋，還強索賄賂、甚至連殘疾兒童的午餐費與小孩的牛奶都不放過，厚顏無恥的程度，連最強效的清潔劑都難以洗淨。劇情最終出現戲劇性反轉，這位「社會敗類」竟被一塊「過期披薩」神奇制裁，母子倆隨後聯手將這團「髒東西」沖出大門，畫面大快人心。廣告以「守護家園第一步：先把垃圾掃出去！」作結，將產品訴求巧妙升華為社會寓意。該翻譯貼文在「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」粉專曝光後迅速引爆關注，短短一天就累積超過4800個讚、近600次分享與近百則留言。不少網友直呼泰國廣告再度封神，把細菌擬人化、清潔對象從病菌轉為「社會敗類」的巧思，讓人看了既過癮又忍不住聯想現實。泰國廣告向來以天馬行空的創意、出人意料的轉折與犀利的社會觀察聞名國際，此次滴露將商品定位與社會議題結合，再次展現泰式廣告的獨特魅力。