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泰國身為東南亞汽車製造重鎮，產業定位長年以「組裝基地」為核心，出口依賴度極高、日系車廠主導市場。臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」近日發布長文深度解析，指出泰國汽車年產能雖高達323萬輛，但實際年產量僅145萬至180萬輛，產能利用率只有約5成，加上中國新能源車廠積極搶進，整體產業正面臨結構性矛盾與轉型陣痛，來到2026年，內銷市場的競爭更是已相當激烈。根據粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」分析，泰國汽車產業的核心特徵，並非以內需市場作為主要驅動力，而是長期扮演全球汽車製造體系中的「組裝基地」角色。泰國本地市場長年只能消化約60萬輛規模的汽車需求，換言之超過7成產量必須仰賴出口市場吸收，產品主要銷往東協、中東、非洲、澳洲等右駕市場，以及部分左駕市場。從產業主體來看，日系車廠長期主宰泰國汽車產業，豐田、本田、日產、三菱、五十鈴、鈴木等品牌構成產業絕對核心，在泰國深耕數十年已建立龐大產能體系與完整供應鏈，主要聚焦在燃油車與皮卡領域。相較之下，中國汽車品牌屬於後進者，但近年積極布局泰國市場，目前已建立約50萬至60萬輛等級的新能源車產能。粉專指出，新舊產能並存且直接疊加、尚未完成有效替代與汰換，反而讓總產能快速擴大、整體利用率同步下滑，形成典型的結構性矛盾。粉專點名豐田在泰國的布局堪稱整個產業的基礎範本，旗下三座工廠構成東南亞最穩定的製造體系之一。其中1964年成立的北欖府Samrong工廠，年產能約24萬輛，主要生產Hilux皮卡與商用車型，產能利用率維持在95%至100%，是豐田全球效率最佳的生產基地之一。位於北柳府的Ban Pho工廠於2007年投產，年產能約22萬輛，是豐田IMV全球平台的重要製造節點；同府的Gateway工廠1996年投產，年產能約30萬輛，是豐田在泰最大單一工廠，採燃油車與油電混合車雙線並行生產。相較之下，本田在泰國呈現明顯戰略收縮態勢。2016年投產的巴真府工廠年產能約12萬輛，利用率60%至65%；大城府工廠則在2025年起停止整車生產，轉型為零組件製造基地，顯示本田在泰市場已進入收縮整固階段。日產的狀況更為嚴峻，粉專直接以「將死之身」形容。日產北欖府工廠原始設計年產能高達37萬輛，但目前已關閉其中22萬輛的整車產線，只保留約15萬輛產能，集中生產Navara、Terra、Almera等車型，產能利用率僅約45%至50%。三菱位於春武里府的工廠，年產能約42萬輛，是三菱全球規模最大的海外製造基地，主力生產Triton皮卡與Mirage，產品出口至全球超過120個國家與地區，並身兼日產-雷諾-三菱聯盟的代工核心節點。五十鈴則在北欖府與北柳府擁有兩座工廠，合計年產能高達39萬輛，是五十鈴全球最大海外製造基地，專注於D-MAX皮卡與MU-X商用車生產，並同步推進代工合作與電動化轉型。歐美車廠方面，福特羅勇工廠2012年投產，年產能約15萬輛，主要生產Ranger皮卡與Everest SUV；馬自達羅勇工廠則是該品牌在亞太右駕市場的出口與電動化核心基地，年產能約27.5萬輛。至於豪華品牌，賓士與BMW均設廠於泰國，但產能規模分別僅約2萬輛與2.5萬輛，主要服務泰國本地高端消費需求，對整個產業鏈的帶動效果相對有限。粉專最後總結，泰國汽車產業的「出口導向」本質短期內仍難以改變，但隨著中國新能源車廠加速卡位、日系車廠陸續調整在泰戰略，這個東南亞汽車製造重鎮正迎來近年來最劇烈的一次產業重組。