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中東戰火延燒衝擊全球供應鏈，連泰國農民都遭受池魚之殃。中東地區戰爭局勢不僅波及能源（特別是石油與天然氣）運輸，也讓泰國賴以維繫農業生產的「尿素肥料」進口陷入危機。聚焦泰國產經觀察的臉書粉專「洪博泰愛講 ดร.หงส์เล่าไทย」近日撰文指出，泰國政府已緊急轉向俄羅斯洽談每年100萬至200萬噸尿素進口配額，俄方反應正面，目標在5月內完成首批進口，避免農業生產因肥料短缺而停擺。根據粉專「洪博泰愛講 ดร.หงส์เล่าไทย」整理的資訊，泰國副首相兼商務部長素帕吉（ศุภจี สุธรรมพันธุ์）4月9日透露，目前共有5艘泰國肥料運輸船因中東局勢受到波及，被迫滯留在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）；泰國農業暨合作社部長素利亞（สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ）隨後於4月15日前往俄羅斯聯邦，與俄羅斯副總理帕特魯舍夫（ดมิทรี ปาตรูเชฟ）及農業部副部長馬科維奇（แมกซิม มาโควิช）會面，正式洽談尿素進口事宜。粉專解釋，中東擁有大量天然氣資源、生產成本低，是全球重要的化肥出口基地之一，尤其是尿素肥料。泰國主要從沙烏地阿拉伯進口肥料，相關港口多位於波斯灣，所有船隻都必須經過荷姆茲海峽這條唯一航道，才能通往阿曼灣與阿拉伯海、再進入亞洲及泰國。一旦該區域發生動盪，貨船無法通行，只能停泊等待，供應鏈隨即中斷。此次與俄方會談，泰方提出申請進口顆粒狀尿素（粒徑2.5至5毫米），數量為每年100萬至200萬噸，以供應農民並穩定價格。俄羅斯不僅對此提案反應正面，俄羅斯知名肥料企業如PhosAgro與UralChem，也高度有意與泰國簽訂長期供應合約。值得關注的是，在談判之前，泰國肥料庫存約90萬噸，其中尿素約34萬噸（占37至38%），其餘為磷肥、鉀肥及複合肥，預估僅能支撐至5月。粉專指出，此次談判被視為緊急應對措施，若俄方正式同意，泰國農業部將與俄羅斯駐泰大使館協調，加速兩國企業對接，目標在5月內完成進口。素利亞也提議成立泰俄聯合工作小組，共同處理滯留貨物問題以及相關技術與標準議題，力拼在3個月內完成整體進出口流程。面對外界疑問，泰國既有天然氣資源，為何無法自行生產肥料？粉專分析，泰國幾乎100%依賴進口尿素，原因並非技術不足，而是「成本與經濟效益」問題。尿素的生產需先從天然氣提取氫氣，再與空氣中的氮氣反應生成氨，最後轉化為尿素，因此天然氣資源豐富且開採成本低的國家，如俄羅斯、沙烏地阿拉伯、卡達、中國等，具備明顯優勢。泰國雖在泰國灣擁有天然氣資源，但數量有限，政府與企業優先將其用於發電與石化產業，因為其經濟附加價值遠高於肥料生產。加上海外大型肥料廠具規模優勢，單位成本更低，即使加上運輸費用，進口仍比在泰國設廠生產更便宜，過去泰國也曾嘗試自產肥料，但最終失敗收場。這波肥料危機已直接衝擊泰國農民生計。粉專指出，尿素肥料含氮量高達46%（46-0-0），易溶於水、能快速被植物吸收，是促進作物生長的重要元素，泰國農業高度依賴尿素，特別是水稻、甘蔗、玉米、木薯與橡膠種植初期。若缺乏尿素，作物將生長不良、產量下降，直接影響糧食安全與農民收入。目前市場價格已明顯上漲，50公斤包裝零售價約為900至1500泰銖，原本僅800多泰銖，部分品牌甚至達1100至1500泰銖。今年3月價格已再上調每包50至80泰銖，導致伊善（東北部）地區農民開始搶購囤貨，而部分商家與供應商則限制購買數量，因庫存逐漸緊張，並持續觀望進口成本走勢。粉專最後直言，肥料問題如果得以解決，泰國農產品價格就能比較穩定，「不過依照泰國政府的效率，基本上還是需要等一下的」，並提醒潑水節後的物價漲幅應該還是會存在，接下來就看阿努廷政府能端出什麼策略。