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轉隊還是恨？NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克隊今（19）日在主場麥迪遜廣場花園對戰亞特蘭大老鷹隊，尼克最終成功守護家門以113：102擊退老鷹。不過，尼克球迷對於老鷹前球星崔楊（Trae Young）仍「念念不忘」，甚至在自家罰球時大喊「F**k Trae Young」，與崔楊的恩怨延續至少5年，也成為尼克球迷經典不死的傳統橋段。崔楊自2018年至2026年期間效力於亞特蘭大老鷹，今年1月亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊達成重磅交易，將「楊少俠」崔楊交易至巫師，換取基斯普（Corey Kispert）與麥柯倫（CJ McCollum），崔楊也正式告別老東家。然而，崔楊的職籃生涯不僅和老鷹隊有深厚情誼，也與紐約尼克球迷有萬年恩怨。紐約尼克對今天在季後塞首輪戰對上老鷹隊，第四節尼克隊以111：102領先對手，自家人「大頭森」杰倫·布朗森（Jalen Brunson）在罰球時，場邊竟然響起「F**k Trae Young」口號，崔楊甚至不在現場，也讓這群「崔楊大軍」重新引起網友熱議。崔楊與尼克球迷的過節其實源於2021年5月，老鷹季後賽首輪同樣對上尼克，也一樣在尼克隊主場麥迪遜廣場花園，崔楊不僅狂砍32分外，還在最後0.9秒拋投收逆轉勝。面對尼克球迷失望的怒吼，崔楊向全場1萬5千名球迷比出「閉嘴動作」，甚至嗆想再聽一次球迷喊「F**k，Trae Young」。2022年，崔楊再次作客尼克主場時，單場轟進7顆三分球、全場45分，又以117:111獲勝，面對球迷噓聲，崔楊又再次直球對決「說真的，聲音沒有很大！」幾年過去，外界也持續稱崔楊為尼克的「特別反派」，不過紐約球迷在社群討論時也表示，認為崔楊當時確實有點不尊重，「不過都是開完笑啦」、「我覺得他就是喜歡那種競爭的氛圍，也愛嘴砲，這種個性紐約人還蠻吃這一套的。」這份「傳統」也讓尼克與崔楊突然從敵人變兄弟，可惜崔楊效力的巫師隊早早出局、無緣季後賽。不過尼克球迷今天於季後賽首輪再次招呼「好朋友」崔楊，象徵與崔楊的恩怨情仇5年未完結。