泰國近日舉辦「2026年國際熊先生」（Mr. Bear International 2026）男同志選拔大賽，來自馬來西亞的Gavin Chow勇奪冠軍。但在馬來西亞，LGBTQ的群體仍遭壓迫，包括同性性行爲仍被視為犯罪。
南華早報報導，「2026年國際熊先生」選拔比賽是「曼谷潑水節熊族週」的活動之一，該比賽自2024年創立已迅速成為泰國日益壯大的酷兒節慶活動的一部分。2026年的賽事共有15國選手參賽，最終由34歲來自馬來西亞的Gavin Chow摘冠，菲律賓與保加利亞選手分獲亞、季軍。
「熊族」在LGBTQ群體中，通常代指男同志次文化中，體型較魁梧、壯碩且通常帶有體毛的族群。熊族文化的吸引力部分源於對主導男同志群體的精瘦、健身房身材等主流審美標準的反抗。
Gavin Chow在奪冠後受訪説，「這對我來說絕對是一個非常不真實的經歷。現在贏了比賽，我還在試著了解這個產業，思考利用這個頭銜能做些什麼。」他在比賽中展示的民族服飾，結合飲食與服裝來表達其文化身分：中式衫褲外套（Samfu）、娘惹蠟染（Nyonya Batik）細節、紗籠（Sarong）、傳統糕點娘惹糕（Kuih）以及馬來西亞著名的椰漿飯（Nasi Lemak）。他表示，這象徵了身為大馬華裔在國際酷兒舞台上多元且融合的經驗。
Gavin Chow説，「熊族」標籤對他而言不僅關乎外貌，這一身分最早是為了讓那些在同志空間感到被邊緣化的大碼酷兒建立自信。但隨著熊族文化走向主流，社群內也出現「誰才有資格自稱熊族」的爭論，他認為熊族社群或身分，應該是更大的身體自主權與人權運動的一部分，「我們是以驕傲與喜悅來稱讚體型較大人群的存在，而非互相控制別人要吃更多或吃更少才能變成熊族，每個人都有權決定如何對待自己的身體」。
但在Gavin Chow的家鄉馬來西亞，情況與泰國完全不同。馬來西亞聯邦法律規定同性親密行為屬於犯罪，LGBTQ聚會常面臨警方突襲。今年早些時候，Gavin Chow在籌辦馬來西亞區預賽時，甚至難以找到願意提供場地的業者。
馬來西亞刑法第377B條規定，「違反自然性行為」最高可處20年監禁及鞭刑；第377D條針對「嚴重猥褻行為」則最高可處2年監禁。酷兒群體在首相安華（Anwar Ibrahim）政府領導下，仍面臨日益嚴苛的審視與歧視。
2025年7月，吉蘭丹警方突襲了一場「同志派對」並逮捕多人；同年稍晚，吉隆坡警方突襲了一家被媒體稱為「同志三溫暖」的健身俱樂部。大馬政府亦長期封鎖涉及LGBTQ主題的書籍、電影及產品。
對於馬來西亞的LGBTQ群體是否必須出國才能獲得認可，Gavin Chow認為這展現大馬人善於「靈活變通」的特質，若在國內沒有機會讓他們透過藝術、選美表達自我，他們會向外尋找機會，開拓道路，讓其他人想像這是有可能的。不過他也坦言，已經做好回國後應對輿論衝擊的心理準備。
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「熊族」在LGBTQ群體中，通常代指男同志次文化中，體型較魁梧、壯碩且通常帶有體毛的族群。熊族文化的吸引力部分源於對主導男同志群體的精瘦、健身房身材等主流審美標準的反抗。
Gavin Chow在奪冠後受訪説，「這對我來說絕對是一個非常不真實的經歷。現在贏了比賽，我還在試著了解這個產業，思考利用這個頭銜能做些什麼。」他在比賽中展示的民族服飾，結合飲食與服裝來表達其文化身分：中式衫褲外套（Samfu）、娘惹蠟染（Nyonya Batik）細節、紗籠（Sarong）、傳統糕點娘惹糕（Kuih）以及馬來西亞著名的椰漿飯（Nasi Lemak）。他表示，這象徵了身為大馬華裔在國際酷兒舞台上多元且融合的經驗。
Gavin Chow説，「熊族」標籤對他而言不僅關乎外貌，這一身分最早是為了讓那些在同志空間感到被邊緣化的大碼酷兒建立自信。但隨著熊族文化走向主流，社群內也出現「誰才有資格自稱熊族」的爭論，他認為熊族社群或身分，應該是更大的身體自主權與人權運動的一部分，「我們是以驕傲與喜悅來稱讚體型較大人群的存在，而非互相控制別人要吃更多或吃更少才能變成熊族，每個人都有權決定如何對待自己的身體」。
但在Gavin Chow的家鄉馬來西亞，情況與泰國完全不同。馬來西亞聯邦法律規定同性親密行為屬於犯罪，LGBTQ聚會常面臨警方突襲。今年早些時候，Gavin Chow在籌辦馬來西亞區預賽時，甚至難以找到願意提供場地的業者。
馬來西亞刑法第377B條規定，「違反自然性行為」最高可處20年監禁及鞭刑；第377D條針對「嚴重猥褻行為」則最高可處2年監禁。酷兒群體在首相安華（Anwar Ibrahim）政府領導下，仍面臨日益嚴苛的審視與歧視。
2025年7月，吉蘭丹警方突襲了一場「同志派對」並逮捕多人；同年稍晚，吉隆坡警方突襲了一家被媒體稱為「同志三溫暖」的健身俱樂部。大馬政府亦長期封鎖涉及LGBTQ主題的書籍、電影及產品。
對於馬來西亞的LGBTQ群體是否必須出國才能獲得認可，Gavin Chow認為這展現大馬人善於「靈活變通」的特質，若在國內沒有機會讓他們透過藝術、選美表達自我，他們會向外尋找機會，開拓道路，讓其他人想像這是有可能的。不過他也坦言，已經做好回國後應對輿論衝擊的心理準備。