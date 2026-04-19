我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（19）日舉行的NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽首輪G1中，洛杉磯湖人隊主場迎戰休士頓火箭隊。雖然湖人缺少唐西奇（Luka Doncic）等核心大將，但41歲的詹姆斯（LeBron James）在比賽中展現了極度專注的求勝決心。美媒ESPN特別捕捉到詹姆斯露出兇狠眼神，與14年前他在東區決賽著名的「死亡之瞳」如出一轍，宣告進入「全力詹」模式，更在半場結束時創下兩項NBA歷史紀錄。ESPN在社群媒體上拿出詹姆斯2012年效力熱火隊時，在東決第六戰對陣塞爾提克露出「死亡之瞳」的照片進行對比。當時詹姆斯在那場關鍵賽事狂砍45分，展現了攻防兩端的絕對統治力。今日面對火箭，詹姆斯在防守與組織上再次展現極致專注。球評巴克利（Charles Barkley）半場時盛讚：「他在上半場的表現太棒了，這傢伙太聰明了，看他打球簡直是一種享受。」詹姆斯今日上半場僅出戰18分鐘，雖然僅出手7次得到6分，但他完美的組織策動改寫了歷史。數據統計顯示：41歲的詹姆斯成為NBA季後賽歷史上，能在半場（兩節）內送出至少10次助攻的最年長球員。更令人驚嘆的是，詹姆斯在達成半場10助攻的同時，失誤次數為「0」。根據ESPN數據，隊友在接到詹姆斯傳球後的投籃命中率高達77%（13投10中），這是自2014年開始追蹤該項數據以來，季後賽半場第三高的助攻轉化率。在詹姆斯的穿針引線下，湖人隊上半場團隊命中率高達64.7%，而火箭隊僅有36.6%。然而，由於火箭隊在籃板與體能上的優勢，半場結束湖人僅以50比48領先2分。這場比賽再次證明了詹姆斯即便在41歲高齡，仍能透過智慧與傳球主宰季後賽節奏。