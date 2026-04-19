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「漢光42號」電腦輔助指揮所演習持續進行中，「漢光42號」電腦兵推結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演，已於4月12日至21日同步展開。美國在台協會（AIT）處長谷立言日前也率員前往中央聯合應變中心演練場地觀摩。國家安全會議昨（18）日指出，本次演練聚焦軍民整合五大主軸，不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。面對當前安全挑戰，將持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能；日後臺灣也將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。國安會17日邀請谷立言率同仁前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解我國全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五大主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」。此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。國安會說，美方長期重視我國自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，同時對近年來全社會防衛韌性的進展高度肯定與支持。面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方亦樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能。日後台灣亦將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。