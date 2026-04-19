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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（19）日在客場對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，再次於生死關頭展現其不凡價值。大谷在9局下半兩出局後擊出右外野安打，正式達成連續50場上壘的驚人紀錄，不僅追平了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1923年創下的個人巔峰紀錄，也並列道奇隊史第3長的紀錄。不過可惜道奇隊以3：4不敵洛磯隊，無緣將勝率提升破8成。大谷翔平今日的紀錄之旅走得相當驚險。他在第1局的首打席擊出一壘方向滾地球，因對方失誤出壘；第8局的第4打席則因捕手打擊妨害上壘。根據大聯盟規則，因失誤或打擊妨害上壘皆不計入「正式上壘紀錄」，這讓大谷直到最後一局都還面臨紀錄中斷的危機。關鍵發生在9局下半兩出局，道奇隊捕手史密斯（Will Smith）靠著全力奔跑跑出一支內野安打，延續了打線。緊接著上場的大谷翔平在壓力下揮出擊穿一、二壘間的強勁安打，在土壇場（最後關頭）成功將紀錄推進至第50場，現場響起熱烈掌聲。這項自去年8月24日效力天使隊時期開始、跨季延續至今的連續50場上壘紀錄，讓大谷翔平在棒球歷史上留下了厚重的一筆，他正式追平貝比魯斯在103年前（1923年）創下的連續50場上壘紀錄。同時也追平了1900年至1901年由傳奇球星基勒（Willie Keeler）在道奇前身布魯克林時代所創下的紀錄，並列隊史第3。目前大谷距離亞洲選手紀錄秋信守（52場）僅差2場，距離道奇隊史紀錄史奈德（Duke Snider，58場）則剩8場。儘管大谷翔平寫下歷史，但道奇隊今日表現不盡理想。球隊在第1局僅用2球便靠著全壘打先馳得點，隨後一度以3比1領先。然而在第6局，後援投手克萊恩（W. Klein）遭遇亂流失掉2分慘遭逆轉，最終道奇以3比4不敵洛磯，中止了近期的4連勝，勝率也遺憾未能突破8成大關。