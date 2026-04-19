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2026玄天上帝生日在今天！神明加持「3類人」轉運爆發

▲3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」一定要參拜玄天上帝，可獲神明賜福，斬斷小人與陰霾，讓財運、事業全面爆發。（圖／記者李政龍攝）

📍創業、開店、投資者（投機者不算）

📍運勢低迷、小人、官非纏身者

📍公職人員

▲運勢低迷、小人、官非纏身者，建議可以挑選今日參拜玄天上帝，可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。。（示意圖／翻攝Pexels）

玄天上帝生日拜拜6禁忌一覽！供品千萬別挑1類型

玄天上帝生日位於每年農曆三月初三，2026年對應國曆日期正好在今（19）日。根據易經專家「王老師」王昆山表示，玄天上帝聖誕接逢穀雨節氣，強大能量帶來好運，，讓財運、事業全爆發。不過參拜時仍須謹記6大禁忌，包括不拜葷食、忌嬉笑打鬧等，並因正視自身過失於帝爺公前發誓改過，才能接收帝爺公的賜福。根據易經專家「王老師」王昆山表示，2026年玄天上帝聖誕在國曆4月19日，加上4月20日又逢穀雨節氣，強大能量帶來好運，建議3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」一定要參拜玄天上帝，可獲神明賜福，斬斷小人與陰霾，讓財運、事業全面爆發。帝爺公有化煞鎮宅、開運招財之力，助你穩住震盪，開展好局勢。可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。帝爺公剛正不阿，除斜扶正，可助力升遷順利，遠離小人與災禍。📍禁忌1：供品禁拜葷食，玄天上帝修道，不食葷腥！📍禁忌2：供品建議準備，成對鮮花、水果3種或5種（以奇數為宜）📍禁忌3：玄天上帝法相莊嚴，參拜時忌嬉笑打鬧、口出穢言或議論他人是非。📍禁忌4：本日忌殺生，有事相求者，建議茹素一天。📍禁忌5：玄天上帝剛正不阿，拜拜祈願不可損害他人，恐觸怒神威，招致反噬。正向的轉運應建立在「自我提升」與「公平競爭」的基礎之上。📍禁忌6：誠自省帶動最強轉運：玄天上帝示現於世的精神在於「勇於改過」，這天應正視自身過失，於帝爺公前發誓改過，方能接收帝爺公的強大能量。