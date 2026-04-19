玄天上帝生日位於每年農曆三月初三，2026年對應國曆日期正好在今（19）日。根據易經專家「王老師」王昆山表示，玄天上帝聖誕接逢穀雨節氣，強大能量帶來好運，有3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」若參拜玄天上帝，有望得到神明賜福，讓財運、事業全爆發。不過參拜時仍須謹記6大禁忌，包括不拜葷食、忌嬉笑打鬧等，並因正視自身過失於帝爺公前發誓改過，才能接收帝爺公的賜福。

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2026玄天上帝生日在今天！神明加持「3類人」轉運爆發

根據易經專家「王老師」王昆山表示，2026年玄天上帝聖誕在國曆4月19日，加上4月20日又逢穀雨節氣，強大能量帶來好運，建議3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」一定要參拜玄天上帝，可獲神明賜福，斬斷小人與陰霾，讓財運、事業全面爆發。

▲3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」一定要參拜玄天上帝，可獲神明賜福，斬斷小人與陰霾，讓財運、事業全面爆發。（圖／記者李政龍攝）
▲3類人「創業者、運勢低迷者、公職人員」一定要參拜玄天上帝，可獲神明賜福，斬斷小人與陰霾，讓財運、事業全面爆發。（圖／記者李政龍攝）
📍創業、開店、投資者（投機者不算）

帝爺公有化煞鎮宅、開運招財之力，助你穩住震盪，開展好局勢。

📍運勢低迷、小人、官非纏身者

可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。

📍公職人員

帝爺公剛正不阿，除斜扶正，可助力升遷順利，遠離小人與災禍。

▲運勢低迷、小人、官非纏身者，建議可以挑選今日參拜玄天上帝，可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。。（示意圖／翻攝Pexels）
▲運勢低迷、小人、官非纏身者，建議可以挑選今日參拜玄天上帝，可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。。（示意圖／翻攝Pexels）
玄天上帝生日拜拜6禁忌一覽！供品千萬別挑1類型

📍禁忌1：供品禁拜葷食，玄天上帝修道，不食葷腥！

📍禁忌2：供品建議準備，成對鮮花、水果3種或5種（以奇數為宜）

📍禁忌3：玄天上帝法相莊嚴，參拜時忌嬉笑打鬧、口出穢言或議論他人是非。

📍禁忌4：本日忌殺生，有事相求者，建議茹素一天。

📍禁忌5：玄天上帝剛正不阿，拜拜祈願不可損害他人，恐觸怒神威，招致反噬。正向的轉運應建立在「自我提升」與「公平競爭」的基礎之上。

📍禁忌6：誠自省帶動最強轉運：玄天上帝示現於世的精神在於「勇於改過」，這天應正視自身過失，於帝爺公前發誓改過，方能接收帝爺公的強大能量。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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