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▲具教煥、高允貞新劇《努力克服自卑的我們》在昨（18）日正式開播。（圖／IG@jtbcdrama）

具教煥、高允貞、吳政世等人主演的新劇《努力克服自卑的我們》，由《我的大叔》、《我的解放日記》編劇朴海英親自打造，在昨（18）日正式開播。不過最近熱門劇連發，《努力克服自卑的我們》在週末檔期正面對決IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，導演車英勳對此坦言壓力不小，直呼：「心情就像在鐵板上煎一樣」，沒自信可以拿下收視第一。記者會上，導演聊起選角的原因，表示雖然很難單純用一句話形容演員的魅力，但合作後更加確信自己的選擇是正確的。他大讚具教煥在6個月拍攝期間幾乎完全成為黃東滿，角色在他身上越來越鮮明。而高允貞極具感染力的眼神與細膩情感表達，也讓導演十分驚艷、印象深刻。具教煥也分享與高允貞對戲的感受，表示自己在劇中有大量台詞，高允貞總能透過眼神給予完整回應。高允貞則坦言，接演作品時更多的是興奮與感謝，真正的壓力是在開拍前才出現，但進入現場後，因為與具教煥對戲頻繁，緊張感也隨之消失，雖然沒有刻意依賴對方，但自然而然地產生了依賴之情。值得注意的是，《努力克服自卑的我們》播出時段，不但迎戰IU、邊佑錫的話題之作《21世紀大君夫人》，也碰上柳演錫主演的《神與法律事務所》。對於難免會被拿來比較的收視競爭，車英勳相當緊張：「首播臨近，我的心情就像在鐵板上煎一樣。總覺得哪裡都做錯了」直呼想回到去年開機的第一天，讓自己做得更好。他也坦言，雖然無法自信說一定拿下第一，但希望每部作品都能被喜愛，也期待《努力克服自卑的我們》成為觀眾熱烈討論的作品之一。《努力克服自卑的我們》描述一名在優秀朋友之間始終無法成功的男子，因為嫉妒與羨慕逐漸被自卑吞噬，最終尋找內心平靜的故事。具教煥飾演掛著「電影導演」頭銜，卻長期處於失業狀態的黃東滿，高允貞則飾演電影公司PD邊恩雅，與黃東滿展開深刻互動。《努力克服自卑的我們》在昨（18）日正式開播，每週六、日韓國時間晚上11點30分（台灣時間晚上10點30分）在JTBC播出，並同步於Netflix全球上架更新。