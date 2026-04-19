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NBA季後賽首輪今（19）日正式開打，洛杉磯湖人坐鎮主場與休士頓火箭上演強強對決。儘管兩隊賽前分別傳出杜蘭特（Kevin Durant）、唐西奇（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）等主力因傷缺陣，但比賽依舊充滿看點。除了湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）打破NBA歷史紀錄，射手肯納德（Luke Kennard）也轟下季後賽生涯新高的27分，率領湖人以107：98力退火箭。詹姆斯今日在上半場展現了極致的傳球藝術。他出戰18分鐘，雖然進攻端僅7投3中攻下6分，但卻瘋狂送出10次助攻還維持 「0失誤」的神蹟。根據數據統計，詹姆斯今日正式超越傳奇後衛斯托克頓（John Stockton），成為NBA季後賽歷史上單場半場送出10+助攻的最年長球員；同時也追平他個人生涯半場最多的助攻紀錄。湖人首節展現出志在必得的氣勢，全隊手感火熱，單節命中率一度高達78.9%。中鋒艾頓（Deandre Ayton）成為詹姆斯傳球的最大受益者，上半場5投5中百分之百命中率攻下12分；射手肯納德（Luke Kennard）也適時挹注11分。湖人一度將領先優勢拉開到10分，掌控比賽節奏。儘管失去頭號得分點杜蘭特，不過中鋒申京（Alperen Sengun）在禁區展現侵略性，半場攻下11分、4籃板。次節末段，湖人進攻端突然陷入亂流，失誤次數增多，火箭趁機發動反撲，靠著阿門湯普森（Amen Thompson）與謝潑德（Reed Sheppard）的穩定發揮，打出一波8：2的攻勢，在半場結束前將分差縮小至僅剩2分。雙方激戰至第三節，場上氣氛隨著身體對抗升級而愈發火爆。火箭隊前鋒泰特（Jae'Sean Tate）因搶球動作被吹犯規後情緒失控，隨即領到技術犯規。火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）又進一步向裁判抗議也緊接著吃下技術犯規，現場火藥味瞬間爆表，也讓湖人連罰了4顆罰球。雖然火箭試圖將分差維持在個位數，不過湖人靠著詹皇、八村壘以及肯納德等人多點開花，在末節逐漸將比分拉開至15分以上。最終湖人以107：98力退火箭，收下系列賽首勝。其中肯納德轟下季後賽生涯新高的27分，詹皇出賽38分鐘繳出19分、13助攻、8籃板。