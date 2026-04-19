克里夫蘭騎士於台灣時間今（19）日正式展開季後賽首輪與暴龍的對決，最終以126：113力退暴龍。騎士在季中做出重大豪賭，送走年輕核心加蘭（Darius Garland），換回老將哈登（James Harden），目標直指東區冠軍。然而美媒爆料，今夏騎士將再度面臨哈登續約難題，王牌米契爾（Donovan Mitchell）也可能因熱切尋得一冠而猶豫與騎士隊續約，兩人的結果將決定騎士是否會被迫啟動交易，並徹底重建隊伍。
哈登耐用性勝加蘭？ 魔幻傳球驚艷隊友
據運動媒體《The Athletic》報導，騎士教練團坦言，季中放棄加蘭是出於健康與財務的雙重考量。現年 36 歲的哈登（James Harden）雖已邁入職業生涯後期，但出色的耐戰度與場上指揮能力，仍為騎士帶來的正面效應，加上哈登今天與米契爾共同砍54分，「雙衛」進攻在季後賽上立竿見影。
隊友韋德（Dean Wade）受訪時便對哈登的「後腦勾傳球」感到震驚，直呼哈登傳球精準度簡直是「魔術」等級。數據顯示，哈登加入後騎士取得19勝7敗，他與中鋒艾倫（Jarrett Allen）的擋拆配合，也成為騎士隊新的取勝方程式。
薪資結構壓力山大 今夏成命運分水嶺
儘管騎士陣容華麗，但豪華稅壓力已達臨界點。隨著莫布里（Evan Mobley）與米契爾（Donovan Mitchell）佔據頂薪空間，加上艾倫（Jarrett Allen）明年的加薪合約，騎士已無退路。
騎士隊今天在季後賽首輪對上暴龍雖收下一場勝利，但若本季無法成功挺進東區決賽，球團可能被迫調整核心。目前哈登與米契爾的續約動向最受關注，加上目前米契爾的合約僅剩兩年，儘管他自2022年就與騎士隊合作，成為聯盟中最好的後衛之一，更開啟「米契爾時代」，今年表現更是穩定出色，然而這幾年卻一冠難求，追求總冠軍的野心可能驅使他轉投他隊。
若成「最壞結果」恐面臨人員清倉 重整薪資空間
回顧騎士隊當時付出了馬爾卡寧、塞克斯頓以及5個選秀權才換來米契爾，代價龐大卻也值得。不過未來一旦「雙星」米契爾、哈登離隊，騎士勢必面臨大規模的人員清倉，美媒認為，斯特魯斯（Max Strus）、艾倫（Jarrett Allen）等具備交易價值的悍將，都可能被擺上貨架以換取重建所需的選秀權，人員將會大規模重組。
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據運動媒體《The Athletic》報導，騎士教練團坦言，季中放棄加蘭是出於健康與財務的雙重考量。現年 36 歲的哈登（James Harden）雖已邁入職業生涯後期，但出色的耐戰度與場上指揮能力，仍為騎士帶來的正面效應，加上哈登今天與米契爾共同砍54分，「雙衛」進攻在季後賽上立竿見影。
薪資結構壓力山大 今夏成命運分水嶺
儘管騎士陣容華麗，但豪華稅壓力已達臨界點。隨著莫布里（Evan Mobley）與米契爾（Donovan Mitchell）佔據頂薪空間，加上艾倫（Jarrett Allen）明年的加薪合約，騎士已無退路。
騎士隊今天在季後賽首輪對上暴龍雖收下一場勝利，但若本季無法成功挺進東區決賽，球團可能被迫調整核心。目前哈登與米契爾的續約動向最受關注，加上目前米契爾的合約僅剩兩年，儘管他自2022年就與騎士隊合作，成為聯盟中最好的後衛之一，更開啟「米契爾時代」，今年表現更是穩定出色，然而這幾年卻一冠難求，追求總冠軍的野心可能驅使他轉投他隊。
若成「最壞結果」恐面臨人員清倉 重整薪資空間
回顧騎士隊當時付出了馬爾卡寧、塞克斯頓以及5個選秀權才換來米契爾，代價龐大卻也值得。不過未來一旦「雙星」米契爾、哈登離隊，騎士勢必面臨大規模的人員清倉，美媒認為，斯特魯斯（Max Strus）、艾倫（Jarrett Allen）等具備交易價值的悍將，都可能被擺上貨架以換取重建所需的選秀權，人員將會大規模重組。