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把握好天氣 今明兩天飆34度

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

鋒面下半周襲台 西半部嚴防雷雨

▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今明兩天（4月19日至4月20日）全台回溫、多雲到晴為主，高溫普遍上看30度，周二（4月21日）水氣略增，迎風面與山區降雨機率提高，鄭傑仁指出，今天東北季風逐漸減弱，台灣各地顯著回溫、多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫雨，中午過後，高屏近山區平地、中南部山區有零星短暫陣雨，鄭傑仁提及，明天全台依舊多雲到晴，周二水氣增加，，中午過後，高屏及各地山區也有局部降雨。天氣較大轉折出現在周四，隨著鋒面接近、通過，加上東北季風增強，