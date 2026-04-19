中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今明兩天（4月19日至4月20日）全台回溫、多雲到晴為主，高溫普遍上看30度，周二（4月21日）水氣略增，迎風面與山區降雨機率提高，周四至周六（4月23日至4月25日）鋒面接近並通過，伴隨東北季風增強，各地降雨機率大增，西半部須防雷雨突襲。
把握好天氣 今明兩天飆34度
鄭傑仁指出，今天東北季風逐漸減弱，台灣各地顯著回溫、多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫雨，中午過後，高屏近山區平地、中南部山區有零星短暫陣雨，西半部高溫28到30度，南部可達32度，近山區平地約32到34度，台東28到29度，宜蘭、花蓮25度。
鋒面下半周襲台 西半部嚴防雷雨
鄭傑仁提及，明天全台依舊多雲到晴，周二水氣增加，迎風面的「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島」將會出現短暫陣雨，中午過後，高屏及各地山區也有局部降雨。
天氣較大轉折出現在周四，隨著鋒面接近、通過，加上東北季風增強，全台各地降雨機率提高，西半部特別要注意「雷雨」突襲，周六甚至有華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭、花蓮、台東在下雨期間，也會出現明顯降溫。
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鄭傑仁指出，今天東北季風逐漸減弱，台灣各地顯著回溫、多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫雨，中午過後，高屏近山區平地、中南部山區有零星短暫陣雨，西半部高溫28到30度，南部可達32度，近山區平地約32到34度，台東28到29度，宜蘭、花蓮25度。
鄭傑仁提及，明天全台依舊多雲到晴，周二水氣增加，迎風面的「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島」將會出現短暫陣雨，中午過後，高屏及各地山區也有局部降雨。
天氣較大轉折出現在周四，隨著鋒面接近、通過，加上東北季風增強，全台各地降雨機率提高，西半部特別要注意「雷雨」突襲，周六甚至有華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭、花蓮、台東在下雨期間，也會出現明顯降溫。