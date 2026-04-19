中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今明兩天（4月19日至4月20日）全台回溫、多雲到晴為主，高溫普遍上看30度，周二（4月21日）水氣略增，迎風面與山區降雨機率提高，周四至周六（4月23日至4月25日）鋒面接近並通過，伴隨東北季風增強，各地降雨機率大增，西半部須防雷雨突襲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
把握好天氣　今明兩天飆34度

鄭傑仁指出，今天東北季風逐漸減弱，台灣各地顯著回溫、多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫雨，中午過後，高屏近山區平地、中南部山區有零星短暫陣雨，西半部高溫28到30度，南部可達32度，近山區平地約32到34度，台東28到29度，宜蘭、花蓮25度

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）
▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）
鋒面下半周襲台　西半部嚴防雷雨

鄭傑仁提及，明天全台依舊多雲到晴，周二水氣增加，迎風面的「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島」將會出現短暫陣雨，中午過後，高屏及各地山區也有局部降雨。

天氣較大轉折出現在周四，隨著鋒面接近、通過，加上東北季風增強，全台各地降雨機率提高，西半部特別要注意「雷雨」突襲，周六甚至有華南雲雨區影響，中部以北、宜蘭、花蓮、台東在下雨期間，也會出現明顯降溫。

▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，本周四有鋒面通過及東北季風增強，各地有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／中央氣象署）
相關新聞

把握好天氣！今明先飆34度、周五鋒面直襲　「全台有雨」時間出爐

「超級聖嬰現象」來了！颱風、極端高溫威力加強　上次已是10年前

4/19天氣預報》把握晴天！下周鋒面雨炸全台　「下最大」時間出爐

周日降雨趨緩！明晨最冷剩下18度　下周鋒面雨更猛「全台沒躲過」

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...