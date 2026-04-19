中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，「老虎」黃子鵬本季透過FA（自由球員）轉隊台鋼雄鷹，今日將首度交手老東家樂天桃猿，桃猿推出土投曾家輝；富邦悍將與統一7-ELEVEn獅系列賽各拿1勝，今日分別推出洋投鈴木駿輔與土投張宥謙，2人皆是本季初登板；排名墊底的中信兄弟今日推出左投魏碩成交手味全龍郭郁政。《NOWnews》整理出4月19日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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2026年中職戰績表（截至4月18日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 14 9-5-0 0.643 -
1 台鋼雄鷹 15 9-5-1 0.643 0
3 富邦悍將 13 7-6-0 0.538 1.5
3 統一獅 14 7-6-1 0.538 1.5
5 樂天桃猿 14 6-8-0 0.429 3
6 中信兄弟 14 3-11-0 0.214 6
黃子鵬首度對決老東家　桃猿推出曾家輝

澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽3場拿下1勝1敗，防禦率3.48。黃子鵬去年休賽季提出FA資格，最後與雄鷹簽下5年6600元的大約，今日將是轉隊後首度交手老東家桃猿。

桃猿目前排名第5，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿推出土投曾家輝交手台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
▲樂天桃猿推出土投曾家輝交手台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）
鈴木駿輔、張宥謙本季初登板　搶系列賽最終戰

新莊賽事，悍將目前與獅隊並列第3，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季無出賽紀錄，鈴木去年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.51。去年鈴木與獅隊有過1場交手紀錄，拿下1勝，對戰防禦率3.60。

獅隊昨日終止3連勝，今日由土投張宥謙掛帥，是本季初登板，去年張宥謙在一軍出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.50，而對手正好就是悍將。

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▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔本季初登板，交手統一獅。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔本季初登板，交手統一獅。（圖／富邦悍將提供）
兄弟推魏碩成止敗　交手龍隊郭郁政

天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出土投郭郁政先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率僅0。去年郭郁政與兄弟交手9次（全後援），吞下1敗，對戰防禦率10.57。

兄弟目前仍在聯盟墊底，今日由左投魏碩成掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率20.25。魏碩成去年與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.68。

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▲中信兄弟目前墊底，今日推出左投魏碩成，目標替球隊止敗。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）
▲中信兄弟目前墊底，今日推出左投魏碩成，目標替球隊止敗。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）
❗️今日澄清湖氣溫落在2930度、降雨機率20%，新莊氣溫落在2527度、降雨機率10%，天母氣溫落在2628度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...