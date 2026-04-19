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⚾2026年中職戰績表（截至4月18日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 14 9-5-0 0.643 - 1 台鋼雄鷹 15 9-5-1 0.643 0 3 富邦悍將 13 7-6-0 0.538 1.5 3 統一獅 14 7-6-1 0.538 1.5 5 樂天桃猿 14 6-8-0 0.429 3 6 中信兄弟 14 3-11-0 0.214 6

▲樂天桃猿推出土投曾家輝交手台鋼雄鷹黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.11）

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔本季初登板，交手統一獅。（圖／富邦悍將提供）

▲中信兄弟目前墊底，今日推出左投魏碩成，目標替球隊止敗。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）

❗️今日澄清湖氣溫落在29至30度、降雨機率20%，新莊氣溫落在25至27度、降雨機率10%，天母氣溫落在26至28度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，「老虎」黃子鵬本季透過FA（自由球員）轉隊台鋼雄鷹，今日將首度交手老東家樂天桃猿，桃猿推出土投曾家輝；富邦悍將與統一7-ELEVEn獅系列賽各拿1勝，今日分別推出洋投鈴木駿輔與土投張宥謙，2人皆是本季初登板；排名墊底的中信兄弟今日推出左投魏碩成交手味全龍郭郁政。澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽3場拿下1勝1敗，防禦率3.48。黃子鵬去年休賽季提出FA資格，最後與雄鷹簽下5年6600元的大約，今日將是轉隊後首度交手老東家桃猿。桃猿目前排名第5，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網新莊賽事，悍將目前與獅隊並列第3，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季無出賽紀錄，鈴木去年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.51。去年鈴木與獅隊有過1場交手紀錄，拿下1勝，對戰防禦率3.60。獅隊昨日終止3連勝，今日由土投張宥謙掛帥，是本季初登板，去年張宥謙在一軍出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.50，而對手正好就是悍將。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出土投郭郁政先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率僅0。去年郭郁政與兄弟交手9次（全後援），吞下1敗，對戰防禦率10.57。兄弟目前仍在聯盟墊底，今日由左投魏碩成掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率20.25。魏碩成去年與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.68。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網