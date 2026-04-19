中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，「老虎」黃子鵬本季透過FA（自由球員）轉隊台鋼雄鷹，今日將首度交手老東家樂天桃猿，桃猿推出土投曾家輝；富邦悍將與統一7-ELEVEn獅系列賽各拿1勝，今日分別推出洋投鈴木駿輔與土投張宥謙，2人皆是本季初登板；排名墊底的中信兄弟今日推出左投魏碩成交手味全龍郭郁政。《NOWnews》整理出4月19日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月18日賽後）：
黃子鵬首度對決老東家 桃猿推出曾家輝
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽3場拿下1勝1敗，防禦率3.48。黃子鵬去年休賽季提出FA資格，最後與雄鷹簽下5年6600元的大約，今日將是轉隊後首度交手老東家桃猿。
桃猿目前排名第5，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。
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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
鈴木駿輔、張宥謙本季初登板 搶系列賽最終戰
新莊賽事，悍將目前與獅隊並列第3，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季無出賽紀錄，鈴木去年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.51。去年鈴木與獅隊有過1場交手紀錄，拿下1勝，對戰防禦率3.60。
獅隊昨日終止3連勝，今日由土投張宥謙掛帥，是本季初登板，去年張宥謙在一軍出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.50，而對手正好就是悍將。
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兄弟推魏碩成止敗 交手龍隊郭郁政
天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出土投郭郁政先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率僅0。去年郭郁政與兄弟交手9次（全後援），吞下1敗，對戰防禦率10.57。
兄弟目前仍在聯盟墊底，今日由左投魏碩成掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率20.25。魏碩成去年與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.68。
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❗️今日澄清湖氣溫落在29至30度、降雨機率20%，新莊氣溫落在25至27度、降雨機率10%，天母氣溫落在26至28度、降雨機率10%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|14
|9-5-0
|0.643
|-
|1
|台鋼雄鷹
|15
|9-5-1
|0.643
|0
|3
|富邦悍將
|13
|7-6-0
|0.538
|1.5
|3
|統一獅
|14
|7-6-1
|0.538
|1.5
|5
|樂天桃猿
|14
|6-8-0
|0.429
|3
|6
|中信兄弟
|14
|3-11-0
|0.214
|6
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出「老虎」黃子鵬先發，本季出賽3場拿下1勝1敗，防禦率3.48。黃子鵬去年休賽季提出FA資格，最後與雄鷹簽下5年6600元的大約，今日將是轉隊後首度交手老東家桃猿。
桃猿目前排名第5，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率1.80。曾家輝生涯未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯首次交鋒。
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新莊賽事，悍將目前與獅隊並列第3，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季無出賽紀錄，鈴木去年出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.51。去年鈴木與獅隊有過1場交手紀錄，拿下1勝，對戰防禦率3.60。
獅隊昨日終止3連勝，今日由土投張宥謙掛帥，是本季初登板，去年張宥謙在一軍出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率2.50，而對手正好就是悍將。
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天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出土投郭郁政先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率僅0。去年郭郁政與兄弟交手9次（全後援），吞下1敗，對戰防禦率10.57。
兄弟目前仍在聯盟墊底，今日由左投魏碩成掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率20.25。魏碩成去年與龍隊交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.68。
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