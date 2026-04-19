我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭近日傳出駭人聽聞的「蠟屍」案件，一名91歲張姓老婦與65歲兒子同住，卻長年未曾露面。由於女兒多次聯繫未果，且探視時屢遭弟弟以「母親熟睡」為由拒於門外，心生疑慮，日前報警請求協助破門查看，竟赫然發現母親早已死亡，且遺體已呈現蠟化狀態，推估死亡時間長達約4年。警方調查發現，張姓男子在母親過世後未通報死亡，反而長期隱瞞死訊，期間仍持續領取老婦每月的敬老年金。檢警透過調閱監視器畫面及比對醫療紀錄，確認老婦多年未就醫，生活跡象異常，進一步認定張男涉嫌詐領年金等不法行為，已依法偵辦。法醫高大成指出，「蠟屍」是指遺體在特定環境下形成的蠟化現象，由於女性皮下脂肪相對較多，形成機率較高。當脂肪經厭氧細菌分解後，會轉化為蠟狀物質，使遺體腐敗速度大幅減緩，通常在死亡3至6個月後開始出現。由於不易產生強烈異味，往往難以及時被察覺。此類情況多見於潮濕、密閉空間，如棺材、浴室或混凝土環境中；一旦完全蠟化，遺體甚至可維持10年以上不腐。