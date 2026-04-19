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再睡5分鐘：珍奶+1元多1杯！國際珍奶日優惠

CoCo都可：珍珠奶茶買一送一！兩大新店升級回歸開幕優惠

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▲翰林茶館梅子祭「買一送一」。（圖／翻攝自翰林茶館FB）

翰林茶館：梅子祭「買一送一」！

珍奶控搶喝！迎接國際珍奶日，百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，4月30日當天「珍奶1元多1杯」，相當於第二杯珍珠奶茶只要1元；CoCo都可表示，珍珠奶茶買一送一，台北、宜蘭兩大新店升級回歸開幕優惠；翰林茶館表示，梅子季開喝脆梅綠茶、梅釀清香烏龍茶都「買一送一」，4月最新手搖飲料優惠一次整理。即將迎接國際珍奶日，百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘預告，4月30日當天「珍奶1元多1杯」，相當於第二杯珍珠奶茶只要1元！「躺著喝歐蕾」系列包括：日安紅歐蕾、午茉綠歐蕾、四季金萱歐蕾、深焙烏龍歐蕾、熟八蕎麥歐蕾，「日日喝奶茶」系列則有濃茶版本及厚奶版本。提醒大家，每筆訂單限購買乙組，贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料；此優惠不得與其他優惠合併使用，環保杯優惠除外。CoCo都可表示，台北、宜蘭兩大新店升級回歸開幕優惠，門市現場臨櫃爽喝「珍珠奶茶買一送一」！提醒大家，外送平台、都可訂、門市外送不適用。◾️地址：台北市北投區知行路301號電話：02-2858-8495◾️地址：宜蘭縣五結鄉五結路二段440號電話：03-9505028梅子季到了，提醒大家，大杯原價100元，每日限量30組；活動限外帶同品項大杯(L)；優惠不併用。