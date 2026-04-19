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美國與伊朗首輪談判破局，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）18日表示，德黑蘭正在審閱美方提出的新提案，但強調不會作出任何讓步。伊朗外交部副部長哈蒂柏札德表示，尚未確定下輪談判的時程。法新社報導，伊朗最高國家安全委員會18日透過官媒表示，巴基斯坦陸軍司令近期以中間人身分前往德黑蘭斡旋期間，美方提出新的談判方案，目前伊朗方面正在審查相關內容，尚未正式回應。伊朗談判團隊「不會做出絲毫妥協、退讓或讓步」，將全力捍衛國家利益，顯示雙方在關鍵議題上仍存在明顯分歧。伊朗外交部副部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）表示，在對會談架構達成共識前，無法確定第二輪談判的日期，「我們不希望參與注定失敗、可能成為升級緊張藉口的談判或會議」。對於美國總統川普（Donald Trump）稱美國將進入伊朗並取得所有濃縮鈾，哈蒂柏札德接受美聯社訪問時回應，「我可以明確地告訴你們，任何濃縮鈾都不會運往美國，絕對行不通，我可以向你們保證，雖然我們願意解決任何疑慮，但我們絕對不會接受任何根本行不通的事情。」哈提卜札德表示，「我們目前還無法舉行正式會晤，因為美國方面仍未放棄其強硬立場。」他說伊朗希望在舉行面對面會晤之前，先敲定一份框架協議。哈提卜扎德也說，其他各方也應該理解並解決伊朗方面的主要關切，包括美國對伊朗實施的非法單邊制裁，以及這種針對伊朗人民的經濟恐怖主義，目的是扼殺並迫使伊朗人反抗伊朗國內的政治體制。對於伊朗軍方18日再次封鎖荷姆茲海峽，哈蒂柏札德受訪回應，在伊朗正以善意試圖促進荷姆茲海峽安全通行之際，美方不能將其實施封鎖的意志強加於伊朗。至於華府威脅若未能達成協議，將會再度對伊朗發動打擊，哈蒂柏札德酸説，美方的推文、發言很多，有時這很令人困惑，因為有時候都會自相矛盾。