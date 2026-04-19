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玉里橋頭臭豆腐「疑進軍新店碧潭」！在地傻眼：不可能吧？

一棟白藍色房子外牆被掛上巨大招牌，上頭竟寫著花蓮知名臭豆腐店名「玉里橋頭臭豆腐」，原PO見狀大吃一驚，驚嚇直喊「不可能吧？你要來這裡嗎」

玉里橋頭臭豆腐太臭爆爭議！進軍台北惹惱住戶、還被環保局開罰

▲花蓮玉里橋頭臭豆腐雖然被封為「臭豆腐天花板」，但2024年起進軍台北後，卻因臭味問題影響住戶。（圖／NOWNEWS社群中心攝）

花蓮知名臭豆腐「玉里橋頭臭豆腐」擁有「臭豆腐天花板」美名，再度讓玉里橋頭臭豆腐味道問題浮上檯面。近日有居住在新店碧潭的網友在Threads貼出數張照片，從畫面中可見是從遠處拍攝，，語氣中滿是表達吃驚與不可思議。照片曝光後，瞬間引發眾人熱議，「今天去散步也有看到，大大的招牌，以後吃臭豆腐還可以看風景」、「碧潭的福音耶」、「讓碧潭吊橋走起來更有味道」，但也有人嚇傻認為據了解，玉里橋頭臭豆腐被封為「臭豆腐天花板」，原本在花蓮當地是高人氣名店，甚至在美食節目《夜市王》獲得臭豆腐第一名的殊榮。玉里橋頭臭豆腐在2024年進軍台北，選擇在劍南路捷運站開店，但Google評價卻一落千丈，最大原因出自於臭味，就連路過民眾都崩潰表示「一出捷運站味道會跟你走」、「這邊的住戶怎麼受得了？」劍南路捷運站的玉里橋頭臭豆腐因選址鄰近住宅區，強烈臭味引起周邊住戶反彈，甚至在今年初鬧出爭議，曾有人因意異味感到焦慮而拔頭髮。北市環保局過去曾回應，在2024年9日進行「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準10但檢測結果71，已根據《空氣汙染防制法》第20條規定，針對店家開罰58.5萬元罰緩並限期改善。針對屢被投訴臭味問題，根據環保局調查，目前該店家已裝設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備。業者也進一步承諾，會變更排放口位置，以及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，希望能藉此減少異味爭議。