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洛杉磯湖人今（19）日在季後賽首輪G1旗開得勝，在唐西奇（Luka Doncic）等核心缺陣下，射手肯納德（Luke Kennard）打出職業生涯代表作。他全場外線5投5中爆砍27分，率領球隊以107：98 擊潰火箭的同時，也成為湖人隊史第3位達成季後賽單場外線命中率100％的球員。在雙方都傷兵滿營的困境下，湖人這邊率先出現奇兵。肯納德今日出戰38分鐘，以13投9中的高效表現攻下個人季後賽新高的27分，其中三分球更是5投全中，表現可說是完美。根據數據統計，湖人隊史過去僅有霍里（Robert Horry）與史考特（Byron Scott）兩大傳奇，曾在季後賽單場以100%命中率投進至少5記三分球，肯納德今日登上隊史第3人。對於這位神射手的爆發，湖人官方也隨即發布海報盛讚他為「大舞台、大場面的球員」。肯納德賽後受訪時表示，下半場感覺籃框變得非常寬闊，他只是努力保持侵略性，一有機會就果斷出手：「當你的手感在線時，你自己最清楚。」談到如此神勇發揮，肯納德將功勞歸於一哥詹姆斯（LeBron James）：「勒布朗信任場上的每一個人，他會給每個人信心。他就是那種能讓身邊所有隊友都變得更好的球員。」在詹姆斯全場13助攻的引導下，肯納德分擔了主力缺陣的進攻壓力，也替球隊拿下他職業生涯7次季後賽經歷中，首場系列賽G1的勝利。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後對肯納德的表現點評道：「我非常喜歡他在三分投射上的果斷。」在球隊缺乏多名主力發動機的情況下，肯納德的火燙手感成了破解火箭防線的利器。肯納德感慨地說：「這場勝利意義重大。顯然我們現在有些球員缺陣，能拿下第一場比賽的感覺真好，這是一場漂亮的團隊勝利。」湖人展現出的戰力深度與韌性，無疑給了球迷巨大的信心，也為接下來的系列賽奠定了良好的基調。