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沈玉琳抗癌成功出院 揭罹病過程：累到幾乎走不動

▲沈玉琳（如圖）沈玉琳坦言起初得知自己罹患白血病不能接受，被送到加護病房時，仍覺得躺三天就能繼續工作。（圖／記者朱永強攝影）

沈玉琳揭活下去最大力量：不讓嫩妻改嫁

沈玉琳去年 7月確診罹患血癌（白血病），經歷約8個月的治療，於今年 3月宣布抗癌成功並正式出院，今（19）日出席響應「世界急性骨髓性白血病日」，他看起來氣色非常好，坦言得知罹癌當下不能接受，總覺得在加護病房躺3天就能繼續工作。沈玉琳坦言自己已跟小17歲老婆交代後事，笑說：「支持我活下去的力量是，我不要讓我老婆改嫁。」沈玉琳透露自己當出覺得身體極度疲倦，累到幾乎走不動，原本打算在家躺幾天休息，卻被老婆強迫看醫生，檢查後才發現身體出問題，沈玉琳自嘲：「如果躺一個禮拜是不是就通往極樂世界了。」此外，沈玉琳坦言起初得知自己罹患白血病不能接受，被送到加護病房時，仍覺得躺三天就能繼續工作，「但我聽到化療心都涼了，醫生說治療要半年起跳，我趕快打給老婆交代後事」。沈玉琳這段時間樂觀面對病情，本來都在看怎麼治療白血病，但都是不好的結果，乾脆改看如何面對死亡，看了也就豁達了。沈玉琳說，多年前有記者問他有沒有想過年紀大老婆17歲，你走了之後她帶著龐大資產去嫁給另個男人該怎麼辦？他想到這裡不改幽默個性說：「所以支持我活下去的力量就是，我不要讓我老婆改嫁。」