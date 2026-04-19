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國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁推出單元「川伯給推」，首集公會榮譽理事長林正雄細數李四川過去政策，未料近日卻突下架，傳出是林正雄遭受壓力，李為了不讓好友為難因而移除影片。對此李四川今（19）日受訪表示，「選舉是競爭，就對著我來就好！」對於這件事情不願再多做評論。對於外傳好友遭施壓因而將影片下架，李四川今日受訪表示，選舉本來就是君子之爭，各自有支持者與朋友，但為了這個選舉去為難各自的朋友，都認為不好。李四川說，選舉是競爭，「就對著我來就好！」對於這件事情不願再多做評論。