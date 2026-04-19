國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁推出單元「川伯給推」，首集公會榮譽理事長林正雄細數李四川過去政策，未料近日卻突下架，傳出是林正雄遭受壓力，李為了不讓好友為難因而移除影片。對此李四川今（19）日受訪表示，「選舉是競爭，就對著我來就好！」對於這件事情不願再多做評論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於外傳好友遭施壓因而將影片下架，李四川今日受訪表示，選舉本來就是君子之爭，各自有支持者與朋友，但為了這個選舉去為難各自的朋友，都認為不好。李四川說，選舉是競爭，「就對著我來就好！」對於這件事情不願再多做評論。 相關新聞 3位發言人曝光！平均僅26歲 蘇巧慧：優秀新北青年即將上線對手影片「川伯給推」受壓力下架？蘇巧慧駁：不可能施壓控蘇巧慧施壓「不動產大老」下架挺川影片 徐巧芯再爆她找人盯場李四川快被蘇巧慧追平！吳子嘉點名「這大咖」一出手就翻盤 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 國民黨李四川新北市長林正雄蘇巧慧