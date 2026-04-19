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前新竹市長林智堅台大國發所論文被檢舉抄襲，2022年遭學倫會認定抄襲，台大碩士學位遭撤銷，也造成2022年民進黨地方選舉慘敗。如今第6屆監委任期即將屆滿，沒想到論文抄襲舊案竟被重啟調查，當時擔任審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達在上月底收到來函，表示「學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」，要求到監察院說明。在野立委質疑監察院根本找碴，以政治警告學校意味濃厚。對此，媒體人黃揚明今（19）日怒批監察院「真的沒下限！」2022年檢舉林智堅論文涉嫌抄襲的立委王鴻薇指出，突然在大選年重啟調查，是不是要打政治預防針，敲山震虎，擔心林智堅事件重演。她質疑，這一屆監委都已經快要「畢業典禮」，突然要出4年前案子是要做業績嗎？民眾黨立委洪毓祥也質疑，這是監督國家重大弊案，還是在對陳年政治帳本翻頁？監察院不應該是一個挑政治時機、翻舊帳、對大學學術審查進行指手畫腳的單位。對於外界質疑「翻舊帳」，民進黨立委鍾佳濱則表示，監委「當一天和尚，敲一天鐘」，透過監察院的職權釐清，可以檢視現行機制是否還有可以優化之處。黃揚明臉書發文指出，現在的監察院，新竹棒球場的案子查了快4年沒進度，結果居然要查台大學倫會撤銷林智堅碩士學位的過程有問題。「真的沒下限！」他並要民眾記住重啟調查監委的名字，包括范巽綠、林郁容、賴鼎銘等3人。