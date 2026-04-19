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▲41歲的詹姆斯成為NBA季後賽歷史上，能在半場（兩節）內送出至少10次助攻的最年長球員。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人以107：98擊敗休士頓火箭，作為湖人唯一希望，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）沒有讓人失望，得到19分8籃板13助攻2抄截1阻攻的全能數據。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）受訪時如此形容他的表現： 「他的整體表現堪稱完美，防守端他也竭盡全力，這才是季後賽該有的樣子。」在今天之前詹姆斯在季後賽得到了8289分，名列NBA第一，第二名的喬丹（Michael Jordan）5987分；季後賽出戰了12062分鐘，NBA第一，第二名的鄧肯（Tim Duncan）得到了9370分；他季後賽拿下了41場系列賽勝利，比全聯盟24支球隊都還要多，只有湖人、塞爾提克、勇士、76人、馬刺、尼克比他多。就算他原地退役，也已經是NBA史上最偉大的前五名球員，這一點毫無爭議。更進一步說，他可能是前三偉大的球員，甚至有人認為他是最偉大的球員。但故事的最後一頁還不打算在今天就書寫完成，詹姆斯還在創下紀錄。聯盟總裁蕭華（Adam Silver）在受訪時帶來好消息：「你知道，我希望勒布朗能一直打下去，只要這是他自己想做的事。我的意思是，他不只是一個41歲的球員，不只是聯盟歷史得分最多、在很多不同數據類別裡都名列前茅的球員，他現在依然保持著極高的技水準。這不是說他只是站在場上而已。而我所得到的一切跡像都表明，他計劃在下個賽季繼續打球。」在今天這場比賽中，詹姆斯出賽38分鐘，15投9中得到19分13助攻8籃板2抄截1阻攻，正負值為全隊最高的+11。他可以隨時背身單打任何一位球員、在場上命中外線，或是發動快攻／阻止快攻，他無所不能。他串聯了整支湖人隊，甚至第一節就傳出8次助攻。同樣是缺少關鍵球員，詹姆斯和柯瑞（Stephen Curry）在一場關鍵戰中帶領球隊打出不同結果，柯瑞在附加賽淘汰快艇那一戰依舊是利用他的投射影響著比賽。但第二場對上太陽可能受限於體能狀態下滑，發揮不如前一場，勇士因此輸球。但詹姆斯不同，他可以隨意取代場上任何一個位置。41歲的詹姆斯成為NBA季後賽歷史上，能在半場（兩節）內送出至少10次助攻的最年長球員。更令人驚嘆的是，詹姆斯在達成半場10助攻的同時，失誤次數為「0」。第二節比賽他依然能在快速節奏中，對湯普森（Amen Thompson）完成「追魂鍋」，這傢伙如他自己所說的那樣，如果只是扮演某種角色，絕對可以再打好幾年。詹姆斯第四節在史密斯防守、申京協防的情況下，用左手「拋進」一顆滑順如水的進球，這不過是他那場比賽的第15分，他用另一種方式完全支解了火箭。在那個時刻湖人團隊命中率高達58%，三分球命中率為53%，比賽實際上在第一節就已經定調。末節詹姆斯回到了低位坐打，彷彿回到了熱火時代，堪稱目前側翼幾名最佳防守球員的湯普森直接被他輾壓。他沒有全力在專注得分這件事上，但事實上他就是從比賽第一分鐘到最後一分鐘都統治著攻防。可以理解為什麼ESPN在開賽沒多久就拿出那張他在2012年東區決賽G6的「死亡之瞳」照片來，因為這一場詹姆斯的存在感實在太強了了。唐西奇（Luka Doncic）至少要到系列賽中段才能回歸，里夫斯（Austin Reaves）則可能整個系列賽報銷，全隊只能仰賴詹姆斯。KD今晚因膝傷缺陣，這是湖人的天賜良機，如果不能拿下G1，他們大概率就將首輪出局。目前詹姆斯以41歲之齡高居聯盟最老球員，全聯盟不算他只有4人超過40歲，他們是：吉布森（Taj Gibson）、坦普爾（Garrett Temple）、洛瑞（Kyle Lowry）、塔克（PJ Tucker）全都是球隊幽靈了。相比之下，詹皇依舊能作為季後賽球隊的第一球星帶領球隊拿下勝利，真是讓人細思極恐。如果下一場比賽湖人還能拿下，那麼他們有很高機率最終能夠晉級，這將是他們自2003年之後再度闖進次輪。