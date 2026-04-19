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▲原本外界期待詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）迎來生涯首次季後賽首輪交手，然而火箭隊賽前投下震撼彈，宣布KD因右膝挫傷缺席首戰，讓這場傳奇的對決被迫延後。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽正式點燃戰火，洛杉磯湖人與休士頓火箭今（19）日也迎來首輪G1。在雙方皆有傷兵困擾的情況下，戰局比預期更為混沌。這場比賽的內容與其說是季後賽強度的對決，不如說更像一場「誰失誤更少、誰執行更穩」的基本功比拼。少了杜蘭特坐鎮的火箭，最終仍難抵湖人多點開花的攻勢，以98：107吞下敗仗，也讓系列賽一開始的風向明顯傾向紫金軍團。而火箭吞下敗仗的原因，與杜蘭特（Kevin Durant）的缺陣自然脫不了關係。賽前最大變數無疑是杜蘭特的臨時缺陣。這不僅讓火箭失去最穩定的得分核心，也直接影響整體進攻架構。湖人則精準掌握這點，開局就透過肯納德與史馬特主導外圍節奏，搭配艾頓的內線終結，迅速建立比賽主導權。湖人此役的勝利關鍵，不在於某位超級球星直接接管比賽，而是整體進攻體系的流暢運作。全隊多點開花，肯納德砍下27分成為外線最穩定火力來源，艾頓則在禁區繳出19分11籃板的雙十表現，提供穩定內線支點。詹姆斯雖然得分僅19分，但送出13次助攻，有效串聯全隊攻勢，讓湖人的進攻始終維持在可控節奏之中。相較之下，火箭的問題則被無限放大。杜蘭特缺陣讓球隊缺乏絕對的進攻核心，原本應該挺身而出的申京，此役面對艾頓並未取得優勢，進攻端效率不穩，也無法有效帶動隊友。火箭整體進攻呈現出「各自為戰」的狀態，缺乏系統性的進攻發動機。後場問題更加明顯。謝潑德雖然攻下17分並送出8助攻，但20投6中的效率難以支撐球隊進攻穩定性；湯普森則再次暴露外線投射不足的缺陷，當對手選擇放投策略時，進攻空間被進一步壓縮。這讓火箭在半場進攻中屢屢陷入停滯，只能依賴單打或零碎機會得分。火箭這場比賽進攻籃板以21：3大幅領先，失誤則以13：18佔優，全場出手93次遠優於湖人的66次，運動能力的優勢一覽無遺，結果球隊竟然能輸掉比賽，說明今天他們的半場進攻是一團糟。除了進攻問題，火箭防守端同樣暴露隱憂。火箭並非沒有嘗試調整防守策略，例如透過頻繁換防來掩蓋個人防守弱點，但實際效果有限。湖人透過簡單的擋拆與球權轉移，就能持續找到錯位機會，猛打火箭防守端最薄弱的環節。肯納德的外線爆發，某種程度上正是火箭防守崩解的縮影。此外，火箭在防守擋拆時的溝通與輪轉明顯不足，一旦第一線被突破，後續補位總是慢半拍，導致對手輕鬆完成終結。這樣的防守品質，在季後賽幾乎沒有容錯空間。這場比賽其實也反映出更殘酷的現實：無論是湖人或火箭，在西區競爭格局中都不具備明顯優勢。儘管如此，湖人即便傷兵纏身，但仍有清晰的進攻分工與比賽節奏；火箭則在缺少核心後，整體架構迅速瓦解，顯示球隊仍高度依賴單一球星。值得注意的是，湖人此戰並非完美，甚至可以說內容略顯粗糙，但他們在關鍵時刻的執行力與穩定度，正是季後賽球隊最重要的資產。反觀火箭，若杜蘭特無法及時回歸，這輪系列賽恐怕很難翻盤。展望後續，火箭要想扭轉局勢，關鍵不只是杜蘭特是否復出，更在於能否建立基本的進攻邏輯。無論是提升外線命中率、增加戰術配合，或重新分配球權，都是急需解決的課題。對湖人而言，這場勝利固然重要，但真正考驗還在後頭。如何在詹姆斯體能有限的情況下維持穩定輸出，以及避免進攻過度依賴單點爆發，將是他們能走多遠的關鍵。