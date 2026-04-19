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母女1個月收65張罰單上訴成功！法院：不符合比例原則

▲一對母女短短1個月收到65張罰單，檢舉人長期透過裝設監視器畫面檢舉。（圖／取自pixabay）

1個月檢舉65張罰單！魔人無奈揭真相被力挺

▲鄰居還控訴，該戶親友會在半夜騎機車外出，邊催油門、邊瘋狂按喇叭炸街，噪音持續到凌晨1、2點。（示意圖／取自pixabay）

▲鄰居透過監視器檢舉，坦承的確抱著報復心態，但也控訴對方親友長期製造噪音，讓周邊民眾都睡不好覺。（圖／取自pixabay）

彰化一對母女遭到鄰居長時間檢舉，短短1個月內收到65張交通罰單，開罰內容多為開車返家轉彎時未打方向燈，光媽媽一人就高達45張，該起案件一路上訴至台中高等行政法院，最後法官認定檢舉人蒐證方式侵害隱私，最終撤銷原處分。，讓一票網友憤怒直喊「看檢舉人不敢說自己為什麼被針對就覺得奇怪了，果然有內幕」。事發於2023年7月至8月年間，警方根據檢舉人所提供的影像，連續對一對母女開出65張罰單，開罰內容多為開車返家轉彎未打方向燈，但經法院調查後發現，該名檢舉人長期架設監視器，密集並多次拍下母女違規。而監視器畫面不只是涵蓋巷道，就連母女住家門口、庭院都一覽無遺。法官認為，民眾設置監視器可作為保護自身安全用途，但此舉已具持續性與針對性，研判已超出一般自保蒐證的合理範圍，涉及私人領域，有明顯侵犯隱私權與資訊自主權，加上檢舉太過密集，不符合比例原則，不得作為裁罰依據，該巷道寬度僅約2.78公尺，車流量不高，對交通安全影響有限，宣布撤銷母親被開的45張罰單，女兒的另行宣判。但根據《TVBS》報導，出面檢舉的鄰居出面受訪還原真相，並公開完整監視器畫面，坦承的確抱著報復心態，但提到對方家庭身分複雜，不只無法控制自家狗狗吠，還經常半夜大聲喧嘩、吵架，還一度上演全武行。不只如此，鄰居還控訴，該戶親友會在半夜騎機車外出，邊催油門、邊瘋狂按喇叭炸街，噪音持續到凌晨1、2點，導致周邊住戶無法安心睡覺。雖然曾登門勸說卻無效，自己與其他人的車甚至被對方破壞過，就算提告贏了官司，對方也雙手一攤說沒錢賠，根本拿對方沒有辦法，才會透過裝設監視器報復，無奈直嘆「法官沒有來住這邊，根本無法了解他們的痛苦」。檢舉人強調，自己本身是菜販，天還沒亮就要起床，但被鄰居噪音搞得睡眠不足，甚至無法工作，但因資金不足也沒法搬家。檢舉人吐露心聲後，隨之引發眾多網友怒火，紛紛留言力挺「看檢舉人不敢說自己為什麼被針對就覺得奇怪了，果然有內幕」、「這是我第一次想支持檢舉魔人」。