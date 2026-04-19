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在今（19）日舉行的NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽首輪G1中，洛杉磯湖人隊在主場以107：98力克休士頓火箭隊，系列賽取得1：0領先。此役在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）展現了頂級組織者的純熟技藝，此役改寫了傳奇球星史塔克頓（John Stockton）的助攻紀錄，將個人季後賽勝場推升至歷史新高的185勝。湖人名宿費雪（Derek Fisher）、沃西（James Worthy）感嘆，詹姆斯正處於他個人的「魔術師時代」，並認為在他領導下球隊有望爭冠。詹姆斯今日全場出賽38分鐘，15投9中，高效貢獻19分、8籃板、13助攻、2抄截與1阻攻。這場勝利是他職業生涯季後賽第185勝，繼續刷新由他保持的歷史第一紀錄，將與第二名費雪（Derek Fisher，161勝）及第三名鄧肯（Tim Duncan，157勝）的差距進一步拉大。原本外界認為火箭在湖人少了兩大主力的情況下，有較高機率勝出，但隨著杜蘭特（Kevin Durant ）也因膝傷缺陣，這一輪系列賽天秤正慢慢向湖人傾斜。除了勝場紀錄，詹姆斯今日送出的13次助攻，也正式超越了名人堂球星史塔克頓（John Stockton）過去保持的12次紀錄，成為NBA史上40歲以上球員在季後賽單場助攻次數最多的球員。湖人名宿費雪賽後給予極高評價：「我們可以說這是他的『魔術師強森時代』，有他這樣的人帶領，湖人仍然可以贏得總冠軍。」另一位名宿沃西也深有同感，認為詹姆斯現在正肩負著當年魔術師強森（Magic Johnson）同樣的使命。今日湖人隊能取勝，奇兵肯納德（Luke Kennard）飆進27分功不可沒。肯納德賽後特別感謝詹姆斯的領導力：「他信任場上的每一個人，他會給每個人信心。他就是能讓所有人都變得更好。」詹姆斯在賽後受訪時則顯得相當淡定，他強調季後賽拼的就是心理素質：「季後賽拼的就是一波波攻勢，你必須保持鎮定，心態平穩。」對於場上的戰術佈局，詹姆斯則語帶玄機地表示：「我不想透露我在場上觀察到的戰術部署，這輪系列賽還長著呢。」