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沈玉琳化療5次搶命 自揭痛苦副作用

沈玉琳住院血流不止 竟是痔瘡釀禍：太難堪

沈玉琳抗癌成功 擔任血癌關懷大使吐心路歷程

👉🏻 急性骨髓性白血病的四大警訊：

以為睡不飽（真實警訊：極度疲倦/貧血）

以為是人緣好應酬多的小感冒（真實警訊：持續不明發燒）

以為是跟潘若迪運動太激烈撞到（真實警訊：莫名瘀青/出血不止）

以為是年紀大老骨頭痛（真實警訊：骨骼與關節疼痛）

「荒謬大師」沈玉琳經歷血癌後康復出院，今（19）日以台灣血癌關懷大使的身分現身記者會，回憶起發病初期，他坦言自己完全忽視了身體的求救訊號，誤以為是「慢性疲勞」或「自律神經失調」，險些延誤了黃金救援時機。沈玉琳前後進行了5次化療，被問到治療中最煎熬的時刻？他坦言自己本來就有痔瘡，因化療藥物讓痔瘡更加疼痛、流血，某次更血便不止5分鐘，讓沈玉琳直呼：「好丟臉、好難堪，死於白血病還比較高級。」沈玉琳出院後今氣色看氣來非常好，恢復以往幽默個性，在台上數度逗得大家哈哈大笑。他提到，當確診血癌後就開始進行5次化療，過程中並未像韓劇演得那樣抱著馬桶嘔吐，但最讓他痛苦的是，本身患有痔瘡，因藥物副作用，讓大號本來是很舒暢，卻變成每天巨大的壓力，上廁所時會疼痛、流血。他提到最印象深刻的一次，上完大號後一站起來，血就像是月經一樣止不住，沈玉琳笑說：「我就這樣血流不止五分鐘，覺得會不會失血過多，那多丟臉、難堪啊，死於白血病還比較高級。」於是他趕快打開門向護理師求救，沈玉琳誇讚護理師各個手腳俐落，將他壓在床上止血。另外他透露自己化療到第2、3次才開始掉髮，除此之外身體沒有太多不適。沈玉琳當時就醫時，白血球高達22萬（正常值約4千至1萬），血色素低到只剩2.6，醫生表示正常男性的血色素是13.5，情況相當危急。索性經過醫師團隊的悉心治療，目前順利出院，只須持續用藥，也重新回到螢光幕前。沈玉琳因為罹病而正確認識這個陌生的疾病，他立刻向主治醫師表示願意出面擔任關懷大使，讓更多民眾認識這個疾病，他更感謝台灣的醫療團隊，鼓勵病友積極面對，與醫療團隊一起努力。▲沈玉琳（如圖）因為罹患白血病而正確認識這個陌生的疾病，他立刻向主治醫師表示願意出面擔任關懷大使。（圖／記者朱永強攝影）