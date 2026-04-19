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台中市政府交通局推動「公有路外停車場翻新改造計畫」，執行兩年來成效顯著。交通局今（19）日宣布，全市已累計完成39座停車場優化工程，近期更完成位於七期精華區的「惠安停車場」與「大益立體停車場」翻新。兩案除強化基礎設施與智慧管理，更首度大規模導入公共藝術與美學設計，讓傳統停車空間搖身一變成為城市打卡新亮點。交通局長葉昭甫指出，鄰近台中國家歌劇院的「惠安停車場」，在規畫上特別強調與周邊地標的藝術共鳴。市府邀請雕塑名家余燈銓、余敏慈，量身打造「夢想啟程」主題裝置藝術，以少年與寵物的互動意象，賦予停車空間溫潤的情感色彩。此外，該場域別出心裁地設置了亮黃色汽車造型繳費亭，活潑的視覺設計大幅提升場域親和力；夜間則規劃「阿凡達樹步道」，利用燈光營造魔幻美感。而在機能上，惠安停車場採用智慧化無柵欄設計，透過車牌辨識系統落實「進出免停等」，有效紓解交通尖峰時段的排隊車流。另一處完工的「大益立體停車場」則提供156席車位。翻新不僅針對建物結構進行補強，更全面優化標誌標線與人行動線。在科技應用上，場內導入車位偵測智慧設備，協助民眾快速導引停車；環境維護則設置植栽綠牆與自動滴灌系統，並全面更換節能燈具，展現市府推動永續綠能設施的決心。台中市停車管理處長周志遠表示，市府近年推動停車場轉型有成，如早前完工的台中公園地下停車場，便以AI智慧管理結合在地文化「舊城綠町故事館」，先後奪下公共工程金質獎及國家卓越建設獎。周志遠強調，交通局未來將持續盤點全市停車場設施，不再僅侷限於基礎硬體翻修，而是導入「品牌經營」與「城市美學」思維，透過公私協力與優化空間配置，將停車場從單純的交通節點，轉化為便利、舒適且具備美感的生活場域，全面提升台中市的公共服務品質。