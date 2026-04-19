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上場時間：38分26秒

得分：19分

投籃：15投9中

防守籃板：8

助攻：13

抄截：2

阻攻：1

三分球：2投1中

罰球：2罰0中

失誤：2

犯規：3

NBA季後賽史上，半場內送出至少10次助攻中的最年長球員。 NBA自2014年起，季後賽半場第3高的助攻轉換率（隊友接球後的投籃命中率達77%）。 NBA史上40歲以上球員在季後賽單場助攻次數最多的球員。

生涯第20次季後賽 季後賽累積 8,289分（歷史第一） 季後賽出賽 292場（歷史第一） 季後賽勝場 184勝（歷史第一）

NBA美國職籃（National Basketball Association）西區季後賽今（19）日開打，其中洛杉磯湖人隊對戰休士頓火箭隊。老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天投籃命中率破6成大關，上半場就拿下10助攻，助攻轉換率更高達77%，寫該項數據自2014年被記錄以來，季後賽中的最高。目前年紀已經邁進40大關的「詹皇」，以8,289分穩坐NBA史上季後賽得分最多的紀錄保持人，不斷更新自我價值天花板。詹姆斯最終上場時間總計38分26秒，攻19分、8防守籃板、助攻高達13次為全隊最多，2抄截、1阻攻，投籃15投9中，罰球2罰0中、失誤2次、犯規3次。值得注意的是，上半場的詹姆斯出戰18分鐘，7投3中攻6分的帳面成績看來平平，卻繳出10次助攻、0失誤的超狂紀錄，帶領湖人隊在半場結束時以50：48小幅領先火箭，終場則擴大領先優勢，以107：98擊敗火箭，收下季後賽首輪勝利。詹姆斯的領導能力有目共睹，13次助攻是全場核心等級表現，他持續主導進攻節奏，超過他在本季的場均7.2次助攻。更寫下NBA季後賽史上「半場內送出至少10次助攻的最年長球員」。比賽中，詹姆斯分別幫助肯納德（Luke Kennard）跳投與切入鉤射擦板得分、史馬特（Marcus Smart）跑動中上籃，又與艾頓（Deandre Ayton）空中接力灌籃、八村壘（Rui Hachimura）後撤步跳投等，餵球給隊友讓整隊超滿足。湖人攻勢由詹姆斯領軍不是說說的，詹姆斯能成功滾起得分雪球，源於隊友接球後的投籃表現驚人的達到13投10中，命中率77%，是繼ESPN自2014年起追蹤助攻數據以來，季後賽半場第3高的數據。此外，詹姆斯拿下19分雖算不上奇蹟演出，和賽季平均20.9分相差不遠，不過詹姆斯這場的投籃命中率高達60%，15投9中出手相當精簡具高效率。雖詹姆斯今天罰球2罰0中，不如以往穩定，但投籃命中率也超過他本季場均的51.5%，狀態可說相當火熱。