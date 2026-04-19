我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊今（19）日在季後賽首輪第一戰以98：107不敵洛杉磯湖人隊。在當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷意外缺陣的情況下，火箭隊暴露了致命的半場進攻執行力問題。賽後，隨隊記者與媒體紛紛點名表現不佳的主力球員，並直言杜蘭特若無法在第二戰及時歸隊，這輪系列賽恐怕將提前失去懸念。身為球隊內線核心，申京（Alperen Sengun）今日表現極其低迷。面對湖人隊艾頓（Deandre Ayton）與海斯（Jaxson Hayes）的防守，申京全場19投僅6中，三分球2投0中得到19分。隨隊記者Jackson Gatlin在比賽中便嚴厲批評：「火箭需要申京打出更多內容，他在對位艾頓與海斯時的表現令人失望。」另一名記者Bradeaux則喊話，認為申京應該是場上除了詹姆斯（LeBron James）之外最強的球員，必須學會統治比賽。除了申京之外，兩名年輕主力謝潑德（Reed Sheppard）與湯普森（Amen Thompson）也未能扛起得分重擔。謝潑德全場20投僅6中，而湯普森同樣手感欠佳。統計指出，申京、謝潑德與阿門這三位球隊得分主力，在沒有杜蘭特支援的情況下，合計僅有57投19中的慘淡命中率。記者Lachard Binkley一針見血地指出：「這就是比賽問題所在，即使杜蘭特回歸，這些首發球員也必須拿出更好的表現。」火箭隊今日在防守端慢了半拍，讓湖人隊打得極其舒適，進攻端則顯得毫無章法。比賽剩餘4分鐘時，火箭全隊竟然僅得到82分。加特林感嘆道：「火箭半場進攻的執行力再次成為這支球隊的致命弱點。」更有隊媒直接建議，總教練烏度卡（Ime Udoka）應考慮調整先發陣容，由防守更出色的伊森（Tari Eason）取代奧科吉（Josh Okogie），以期能更有效限制詹姆斯。針對杜蘭特的膝傷，總教練烏度卡賽前解釋，杜蘭特是在周四訓練中與隊友膝蓋相撞，傷處位於髌腱上方的敏感區域。雖然影像檢查顯示沒有結構性損傷，但杜蘭特的膝蓋目前非常酸痛，且特定動作下難以彎曲。「疼痛承受能力是一回事，但目前真正導致他缺陣的是活動能力受限。」烏度卡表示。目前杜蘭特被列為每日觀察名單，火箭隊媒Chris A. White發出警告：「我建議杜蘭特在G2就必須復出，否則這輪系列賽可能就要結束了。」