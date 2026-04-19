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▲這場被期待是西區季後賽最精采系列賽，G1內容其實打得很難看也不精采，湖人儘管贏球，但失誤偏高。（圖／取自洛杉磯湖人 X）

▲41歲老頭LeBron James真的老了，不要說第四節體能和爆發力很難持續，連第一步都很難跨過去。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人七戰四勝系列賽G1以107：98力克火箭，拔得頭籌，湖人搶下贏得系列賽可能與機會。火箭栽在Kevin Durant右膝酸痛不能出賽，火箭失去第一得分點、最大牽制力、最佳三分射手和進攻絕對核心，直接導致火箭進攻卡彈+當機，得分和團隊進攻都打得無比艱澀。目前看來Kevin Durant G2應該會帶著傷出賽。火箭原本就是很不會進攻得分，三分不靈，三分出手比重也少的球隊，重守輕攻在季後賽經常會遇上麻煩。G1對湖人，火箭就算搶下21個進攻籃板，掌控禁區得分和籃板優勢，全面輾壓湖人3個進攻籃板，但進攻還是便秘，投籃命中率3成8，三分命中率3成3，攻防兩端都沒能帶給湖人最大威脅。這場被期待是西區季後賽最精采系列賽，G1內容其實打得很難看也不精采，湖人儘管贏球，但失誤偏高，籃板球被火箭抓爆，驚人高命中率和超級三分手感，為湖人保住優勢。湖人vs.火箭G1「看球筆記」，有各種玄機和現象解讀，非常有趣：1、火箭進攻端打得就像一具剛剛拼湊出來的機器，就算少了Kevin Durant也不該打得如此艱澀、痛苦、難看，火箭教練Ime Udoka執教能力和用人組合+戰術素養真該要被拿出來重新評估。2、火箭最大優勢是中鋒Alperen Sengun攻防對位，但他卻也是全隊最重要持球點和組織者，G1火箭進攻最有效率和牽制力就是Sengun高位和低位持球單打，全場單調打法很難給湖人防守形成壓力和漏洞。3、湖人面對火箭身體、體能、籃板優勢，已經準備好了，湖人也有效率控制自己缺點，Luka Doncic不能出賽，Austin Reaves還在傷停，失去兩個最主要得分點和持球大核，41歲老頭LeBron James和Marcus Smart扮演兩個主要控球和持球點，攻擊傳切節奏掌控良好，射手Luke Kennard成為第三持球點，G1火箭被Kennard砍進27分，其中三分球5投5中，這是最大意外。但這也是湖人微調之後形成的優勢。4、41歲老頭LeBron James真的老了，不要說第四節體能和爆發力很難持續，連第一步都很難跨過去，老頭現在只能用腦袋打球，穩穩的一對一或處理球，靠著隊友出色發揮和各種協助，老頭真把湖人帶得有條有序，還能贏球。老頭昨天賽前記者會說的一句話是經典，「比賽最重要的是球隊需要我做什麼，我會竭盡所能全力付出，只要球隊需要我轉換角色，我都能做到最好。」G1老頭19分、13助攻、8籃板，15投9中，打了38分鐘，看著老頭下半場第一步幾乎都過不了人，但他還能打出高效好球和帶隊能力，如何不佩服他。5、湖人贏下G1，氣勢在提升，信心在增強，對付火箭的策略和細節都抓得精準，湖人球員表現超棒，湖人教練JJ Redick必須給他肯定。6、G2我認為Kevin Duarnt會打，火箭在攻防對位和力量上會全面反擊湖人，這是必然趨勢，湖人要不要全面包KD？籃板和卡位+禁區防守能不能做得更好，會是G2決勝關鍵。我的預測：G2湖人勝。