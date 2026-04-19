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麥當勞：買一送一！麥克雞塊免費送 加碼買大送小優惠券

即日起至4月19日：

即日起至4月21日：

4月22日至4月28日：

漢堡王：華堡日優惠現省110元！買一送一優惠券

點心、飲料都買一送一！

◾️ 1+1自由配49元起！

◾️ 套餐百元有找！

必勝客：買一送一！平日大披薩199元

拿坡里：大披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔 8塊烤雞桶199元

大披薩買一送一！

炸雞「買6送6」蛋塔！

8塊烤雞桶199元！

▲拿坡里大披薩買一送一、炸雞「買6送6」蛋塔、8塊烤雞桶199元。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：炸雞桶199元！雙桶「買6送6」

達美樂：大披薩買1送2！

頂呱呱：呱呱包套餐99元！五六日炸雞桶套餐398元

摩斯漢堡：煎茶買10送10！冰紅茶24元、套餐8折

4月底省錢就靠速食優惠吃飽！麥當勞、漢堡王都有買一送一，還加碼雞塊免費送吃；必勝客披薩大披薩199元、拿坡里8塊烤雞桶199元、三商炸雞桶199元，達美樂買1送2，頂呱呱99元呱呱包套餐，摩斯漢堡冰紅茶24元，8大超狂優惠美食一次整理供參考。「韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯／「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯。麥當勞本周全新APP全球版優惠券，門市限定：（限量45萬份，送完為止）、每位會員每日可參與APP轉盤遊戲一次，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券，單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」，或麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。漢堡王4月華堡日優惠，（原價231元），相當於每份套餐現折62元、約73折就能享用。漢堡王現在還有「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）正餐販售時間至打烊前30分鐘開賣：◾️《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天假日還有限時優惠，推薦開吃新品「明太子生蠔干貝披薩」。指定口味包括：炙燒豬肉總匯、夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。拿坡里即日起至4月29日，爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：◾️（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。◾️（原價660元）。◾️（原價520元）。三商炸雞兩大全新速食優惠，即日起至4月23日，（原價318元）；即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。，相當於買1送2披薩優惠。頂呱呱即日起至4月26日，開吃呱寶好食季優惠活動（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外）：◾️（原價539元）：原味雞腿2隻＋原味炸雞2塊＋呱呱包2顆＋小地瓜薯條＋阿勇雞塊4塊（附田園醬）＋可口可樂1.25L，現省141元。◾️：「呱呱包＋小地瓜薯條」、「呱呱包＋辣味雞翅」、「呱呱包＋德式香腸捲」，最高現省45元，不限組數爽吃，。摩斯漢堡表示，即日起MOS跨店取優惠多項活動（數量有限，售完為止）：◾️◾️：最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！◾️：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。◾️