4月底省錢就靠速食優惠吃飽！麥當勞、漢堡王都有買一送一，還加碼雞塊免費送吃；必勝客披薩大披薩199元、拿坡里8塊烤雞桶199元、三商炸雞桶199元，達美樂買1送2，頂呱呱99元呱呱包套餐，摩斯漢堡冰紅茶24元，8大超狂優惠美食一次整理供參考。
麥當勞：買一送一！麥克雞塊免費送 加碼買大送小優惠券
月底不怕吃土，麥當勞新品分享盒開喝「指定飲品買一送一」！「韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯／「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯。
麥當勞本周全新APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至4月19日：
◾️單點麥香魚／麥香雞「免費送小薯」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️單點「中薯＋小杯玉米湯」特價80元、
◾️單點「大麥克＋38元飲品」特價99元、
◾️單點「勁辣雞腿堡＋38元飲品」特價99元。
即日起至4月21日：
◾️手機點餐單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」（限量45萬份，送完為止）、
◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、
◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。
4月22日至4月28日：
每位會員每日可參與APP轉盤遊戲一次，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券，「買大送小」單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」，或買經典套餐免費送麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。
漢堡王：華堡日優惠現省110元！買一送一優惠券
漢堡王4月華堡日優惠，即日起至4月19日，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元），相當於每份套餐現折62元、約73折就能享用。
漢堡王現在還有「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）正餐販售時間至打烊前30分鐘開賣：
◾️點心、飲料都買一送一！「買一送一」菜單有：薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料49元，另有69元、89元共三種價位70種搭配，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐百元有找！漢堡王雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均約每人百元有找。
必勝客：買一送一！平日大披薩199元
必勝客現在可享外帶大披薩「買一送一」！《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天假日還有「外帶買大送大、加碼送烤雞」限時優惠，推薦開吃新品「明太子生蠔干貝披薩」。
即日起至4月29日，必勝客「優惠碼94199」，平日外帶超值單點8款大披薩199元！指定口味包括：炙燒豬肉總匯、夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。
拿坡里：大披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔 8塊烤雞桶199元
拿坡里即日起至4月29日，爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️大披薩買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
三商炸雞：炸雞桶199元！雙桶「買6送6」
三商炸雞兩大全新速食優惠，即日起至4月23日，買「6隻墨西哥辣醬翅腿送原味胡椒翅腿」特價169元（原價318元）；即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。
達美樂：大披薩買1送2！
達美樂最新推出，外送、外帶都有「披薩買大送大再送大可樂」優惠活動，使用優惠代碼「980325」，相當於買1送2披薩優惠。
頂呱呱：呱呱包套餐99元！五六日炸雞桶套餐398元
頂呱呱即日起至4月26日，開吃呱寶好食季優惠活動（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外）：
◾️五六日周末限定「呱呱吉饗桶」398元（原價539元）：原味雞腿2隻＋原味炸雞2塊＋呱呱包2顆＋小地瓜薯條＋阿勇雞塊4塊（附田園醬）＋可口可樂1.25L，現省141元。
◾️平日周一至周四「呱呱包超值配」99元：「呱呱包＋小地瓜薯條」、「呱呱包＋辣味雞翅」、「呱呱包＋德式香腸捲」，最高現省45元，不限組數爽吃，。
摩斯漢堡：煎茶買10送10！冰紅茶24元、套餐8折
摩斯漢堡表示，即日起MOS跨店取優惠多項活動（數量有限，售完為止）：
◾️玄米煎茶「買10送10」、
◾️大杯冰紅茶、大杯摩斯咖啡「買6送4」：最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！
◾️早餐套餐、精選套餐「3組8折」：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。
◾️經典米漢堡＋大杯冰紅茶「買4送1」。
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月底不怕吃土，麥當勞新品分享盒開喝「指定飲品買一送一」！「韓風香蒜分享盒」2份韓風香蒜甘醬系列（1塊炸雞／1份雞堡）＋20塊麥克雞塊＋1包大薯／「韓風香蒜甘醬炸雞腿分享盒」韓風香蒜甘醬炸雞腿（6塊）＋2包大薯。
麥當勞本周全新APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至4月19日：
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◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」、
◾️單點「中薯＋小杯玉米湯」特價80元、
◾️單點「大麥克＋38元飲品」特價99元、
◾️單點「勁辣雞腿堡＋38元飲品」特價99元。
即日起至4月21日：
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4月22日至4月28日：
每位會員每日可參與APP轉盤遊戲一次，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券，「買大送小」單點6塊麥克雞塊「免費送4塊麥克雞塊」、買中薯「免費送小薯」、買大蛋捲冰淇淋「免費送蛋捲冰淇淋」，或買經典套餐免費送麥香雞、麥香魚、6塊麥克雞塊、勁辣香雞翅（一份2塊）；兌換時間自領券日起3天內（不包含領券當日）。
漢堡王4月華堡日優惠，即日起至4月19日，華堡套餐「5吋皇家華堡＋小薯＋中飲料」特價169元（原價231元），相當於每份套餐現折62元、約73折就能享用。
漢堡王現在還有「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）正餐販售時間至打烊前30分鐘開賣：
◾️點心、飲料都買一送一！「買一送一」菜單有：薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料49元，另有69元、89元共三種價位70種搭配，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
◾️套餐百元有找！漢堡王雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均約每人百元有找。
必勝客：買一送一！平日大披薩199元
必勝客現在可享外帶大披薩「買一送一」！《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，今天假日還有「外帶買大送大、加碼送烤雞」限時優惠，推薦開吃新品「明太子生蠔干貝披薩」。
即日起至4月29日，必勝客「優惠碼94199」，平日外帶超值單點8款大披薩199元！指定口味包括：炙燒豬肉總匯、夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。
拿坡里：大披薩買一送一！炸雞「買6送6」蛋塔 8塊烤雞桶199元
拿坡里即日起至4月29日，爽吃三大速食優惠（西湖店不適用）：
◾️大披薩買一送一！6款「新品大披薩買一送一」內用、外帶特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️炸雞「買6送6」蛋塔！買「6塊炸雞送6顆蛋塔」外帶／內用特價390元（原價660元）。
◾️8塊烤雞桶199元！買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」外帶／內用特價199元（原價520元）。
三商炸雞兩大全新速食優惠，即日起至4月23日，買「6隻墨西哥辣醬翅腿送原味胡椒翅腿」特價169元（原價318元）；即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。
達美樂：大披薩買1送2！
達美樂最新推出，外送、外帶都有「披薩買大送大再送大可樂」優惠活動，使用優惠代碼「980325」，相當於買1送2披薩優惠。
頂呱呱：呱呱包套餐99元！五六日炸雞桶套餐398元
頂呱呱即日起至4月26日，開吃呱寶好食季優惠活動（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外）：
◾️五六日周末限定「呱呱吉饗桶」398元（原價539元）：原味雞腿2隻＋原味炸雞2塊＋呱呱包2顆＋小地瓜薯條＋阿勇雞塊4塊（附田園醬）＋可口可樂1.25L，現省141元。
◾️平日周一至周四「呱呱包超值配」99元：「呱呱包＋小地瓜薯條」、「呱呱包＋辣味雞翅」、「呱呱包＋德式香腸捲」，最高現省45元，不限組數爽吃，。
摩斯漢堡：煎茶買10送10！冰紅茶24元、套餐8折
摩斯漢堡表示，即日起MOS跨店取優惠多項活動（數量有限，售完為止）：
◾️玄米煎茶「買10送10」、
◾️大杯冰紅茶、大杯摩斯咖啡「買6送4」：最便宜一杯摩斯冰紅茶才24元！
◾️早餐套餐、精選套餐「3組8折」：經典蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋冰紅茶／燒肉珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋月亮薯條＋大杯冰紅茶。
◾️經典米漢堡＋大杯冰紅茶「買4送1」。