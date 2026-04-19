我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市人口第一大區「北屯區」戰火點燃！國民黨台中市黨部於今（19）日上午11點公布北屯區市議員初選民調結果。在4名新人激烈的角逐下，最終由台中市政府運動局專員吳宗學、以及立法院副院長江啟臣秘書許育璿脫穎而出，成功搶下2席黨內提名門檻。本次初選競爭異常激烈，參與競逐的4位新人均具備深厚基層或行政資歷。勝出的吳宗學深耕運動局多年，展現行政專業；許育璿則長期擔任副院長江啟臣幕僚，政治歷練完整。另外兩位參選人社會局秘書顏建程與仁和里里長張永漢，雖在民調中惜敗，但也展現了不俗的基層動員能力。今日民調公布現場，北屯區立委黃健豪也特別趕赴黨部，第一時間向勝出者表達祝賀，並感謝所有參選人為黨注入新血。北屯區目前人口已突破 31 萬7500人，是台中市29個行政區中人口最多、增長最快的選區。隨著現任議員陳成添宣布不再連任，加上原市議員黃健豪成功轉戰國會留下空缺，國民黨預估2026年選戰在北屯區有4席的獲選空間。