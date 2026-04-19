我是廣告 請繼續往下閱讀

▲頂級香氛指標DIOR香氛世家也全新進駐，完整呈現DIOR的高訂時尚精神與生活儀式感。（圖／漢神百貨提供）

▲匯集各式熱門扭蛋玩具的萬代官方扭蛋專賣店「Gashapon」將於5/1進駐夢時代 B1 。（圖／夢時代提供）

▲全館200多個品牌優惠齊發。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲檔期亦同時結合鈴鹿賽道樂園暑期特別活動。（圖／SKM Park Outlets提供）

母親節將至，百貨業者打造超強購物盛典。漢神百貨開店慶1F美妝保養專櫃全面升級，迎來CHANEL Beauty、DIOR香氛世家等；更攜手國際知名品牌設立pop-up store，也祭出超有感回饋。夢時代「Love mom」檔期全館指定消費滿3000送400，最高回饋可達24% ，另有「幸福加碼！獻給媽咪」抽獎等活動。SKM Park Outlets 高雄草衙「夏日狂歡採購季」精彩活動與多重好禮接力登場，全方位滿足親子、旅遊與運動族群的夏季消費體驗。漢神百貨「開店慶」即日起~5/10登場，今年以「璀璨盛放」為主題，為了提供南臺灣頂級消費者的高端服務，1F法國頂級品牌CHANEL Beauty全新開幕，頂級香氛指標DIOR香氛世家也全新進駐，完整呈現DIOR的高訂時尚精神與生活儀式感。難得的pop-up store，來自比利時的高級皮革奢侈品牌DELVAUX將於4/16~4/19及5/7~5/10，在4F第二貴賓廳獨家快閃，並帶來漢神百貨獨家商品Brillant Tempo S 西瓜紅。全球最佳法式甜藝大師Pierre Hermé創立、獲得世界50最佳餐廳殊榮的法國頂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，呈現細緻法式工藝的品牌期間限定店在B1F登場，4月中旬也將同步推出Winnie the Pooh小熊維尼100週年系列。優惠回饋方面也很多元，此外，今年還推出浪漫旅程總抽獎，獎項包含高雄漢來大飯店、瑞穗天合國際觀光酒店住宿券等。夢時代自4/16至5/10推出「Love mom」檔期優惠，強調最高回饋可達24% 。也迎來多家人氣新櫃，主打正宗日本關西風味碳烤鰻魚及原創料理的「九曜鰻」5/1於7F開幕；以手機點餐、現點現做直送餐點服務著稱，提供多款創意料理的「点爭鮮-樂敘」則於5/8 夢時代1F登場，同步推出週週平日專屬限定優惠，5/11~5/15 Choice板腱厚切牛鮮蔬開幕優惠價330元。匯集各式熱門扭蛋玩具的萬代官方扭蛋專賣店「Gashapon」亦將於5/1進駐B1，開幕期間單筆消費滿1,500元或購買小扭蛋機，即送GBO機台造型娃包乙個，贈完為止。為回饋消費者，夢時代亦準備節日驚喜，推出「幸福加碼！獻給媽咪」抽獎活動，4/16至5/10憑同一夢時代APP會員條碼，當日於全館指定店櫃消費滿3,000元即可兌換電子抽獎券1張，獎項包含中華航空高雄出發不限航點雙人來回經濟艙機票、OSIM沙發天后等。來店禮則攜手「三麗鷗」，4/16起依序推出保溫杯、箱型保冷包、擦手巾三入組、不鏽鋼餐盒二入組，每款限量兑換。SKM Park Outlets 高雄草衙打造夏日採購首選據點，搶攻消暑商機。全館200多個品牌，天天3折起，集結多元品牌優惠齊發，主推品牌包含COACH 4折起、Michael Kors 4折起、POLO Ralph Lauren 5折起、adidas Originals 5折起、Pandora 5折起，多家高爾夫、運動品牌也正推出商品折扣。此外，配合夏日狂歡採購季活動，館內同步推出滿額贈回饋。本次也為新光三越會員準備了專屬活動，即日起-5/31至新光三越APP 扣 20 點 skm points，即可獲得「奢華富國島放鬆之旅」抽獎資格乙次，有機會無痛擁有夢幻五天四夜假期。除商品優惠及會員抽獎外，檔期亦同時結合樂園暑期特別活動「中南鈴鹿鬥陣玩」，即日起-5/31台中以南居民於平日17:00前購票享499元票價優惠，並加贈滾吧保齡球包道9折券及鐳射戰場8折優惠券。SKM Park Outlets 高雄草衙表示，隨著氣溫升高與暑期檔期來臨，消費者對於購物與娛樂的複合式需求明顯提升，此次透過品牌優惠、抽獎活動與樂園體驗整合規劃，期望帶動來客人潮與整體消費表現，持續強化場域吸引力。