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立法院審查1.25兆國防特別條例持續，上週朝野黨團協商未果，對此中廣前董事長趙少康今（19）日主張，用1.25兆減去要在國內採購的預算，匡列8100億，但先審查通過已收到美國111億美金發價書的3500億，剩下的4600億暫時凍結，等到接到新的美國發價書再行通過。這樣既沒有減少美國期待在美國採購的數字，也堅守立委認真審查的職責，既能守住自己原則，又能很技巧的讓對方難以責怪，才是雙贏。對於朝野黨團所提軍購金額差距過大，包括行政院版本1.25兆、國民黨3800億+N與民眾黨4000億，至今朝野仍無共識。對此趙少康今日表態，現在回頭看自己3月在戰鬥藍研討會提出的建議，才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場，更重要的，維護台灣的利益，防止不肖綠色商人藉機發國防財。趙少康主張，用1.25兆減去要在國內採購的預算，匡列8100億，但先審查通過已收到美國111億美金發價書的3500億，剩下的4600億暫時凍結，等到接到新的美國發價書再行通過。這樣既沒有減少美國期待在美國採購的數字，也堅守立委認真審查的職責。趙少康提到，美國如果還不滿意，就是無理取鬧了，因為不是不放行，而是發價書沒發來。「要怪你自己，怎麼怪我呢？」但至少是通過匡列了8000多億向美採購啊，美國應該可以放心了。最後趙少康說，政治是一種藝術，不是喊打喊殺、暴虎馮河、粗魯的硬幹就贏，「既能守住自己原則，又能很技巧的讓對方難以責怪，才是雙贏」。