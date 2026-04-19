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穀雨節氣濕氣大增！「心火旺、脾氣弱」易不適

「穀雨」常見症狀、臨床觀察

穀雨不舒服！中醫治療建議：「1茶飲、4穴道」快筆記

▲穀雨茶飲推薦：健脾祛濕茶。（圖／馬光中醫提供）

▲穀雨保養4穴位。（圖／馬光中醫提供）

2026「穀雨」節氣是4月20日，氣溫升高、濕氣加重，為春夏交替關鍵期。中醫師徐維偵表示，此時易因濕熱與心火旺盛，引發疲倦、濕疹、腸胃不適與情緒煩躁等症狀，建議把握「健脾祛濕、疏肝清熱」原則調養，以降低季節性不適，透過「1茶飲、4穴道」可加強保養。2026「穀雨」是春季的最後一個節氣。「穀雨」之名源於「雨生百穀」，意指此時降雨充沛，有助於農作物生長。從氣候角度來看，穀雨時節氣溫逐漸升高，濕氣明顯增加，天地之氣由春季的生發轉向夏季的旺盛，是一個「由肝轉脾」的重要過渡期。在中醫理論中，春屬肝，肝主疏泄；而夏天屬心屬火，長夏屬脾屬濕，心主神明脾主運化。信義馬光中醫診所徐維偵醫師表示，穀雨時節火氣漸旺濕氣漸重，若心火太旺或脾氣虛弱或運化功能不佳，便容易出現各種不適症狀。信義馬光中醫診所徐維偵醫師指出，穀雨期間常見的身體不適，多與「濕邪困脾」、「肝鬱化熱」或心火上炎有關，例如：身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹、便溏或黏膩、皮膚濕疹、搔癢、長痘，或口舌生瘡以及口苦、口乾、情緒煩躁等。臨床上曾遇一名上班族女性，於穀雨前後出現反覆濕疹，伴隨口乾口苦與睡眠品質差。辨證屬於「肝鬱化熱、心火上炎及濕熱內蘊」，經以疏肝清熱、清心安神及健脾利濕為治則，配合飲食調整與作息改善，約兩週後症狀明顯緩解。針對穀雨常見的不適，中醫治療原則以「健脾祛濕、疏肝清熱」為主。常用藥物如茯苓、白朮、薏仁健脾滲濕；柴胡、菊花可疏肝清熱；若濕熱較重，則可酌加黃芩，若心火較旺也可加蓮子心或麥門冬、山苦瓜等降心火藥材（需由醫師辨證使用）。◾材料：薏仁10克、茯苓10克、陳皮5克◾作法：加水約800ml，煮沸後轉小火15–20分鐘。◾功效：健脾利濕、理氣和中。◾位置：膝下約四橫指、脛骨外側一橫指◾功效：健脾和胃、補氣養血、增強免疫力、改善腸胃功能、延緩老化◾位置：小腿內側，脛骨內側髁下方凹陷◾功效：利水滲濕、健脾化濕、調理水腫與泌尿問題◾位置：足背第一、二蹠骨間凹陷◾功效：疏肝解鬱、平肝潛陽、活血通絡◾位置：手腕小指側，腕橫紋內側凹陷◾功效：養心安神、寧心定志、改善失眠與焦慮調理脾胃、祛濕氣、疏肝解壓、安神助眠，適合壓力大、腸胃差與睡眠不佳者每穴按壓1–2分鐘，每天1–2次，晚上可加強太衝與神門以助眠作息：早睡早起，避免熬夜。運動：快走、伸展或太極拳、八段錦等，以微微出汗為宜。信義馬光中醫診所徐維偵醫師提醒，穀雨是春夏交替的重要節氣，養生關鍵在於健脾祛濕、疏肝清心火，並適當調養，可減少季節性不適，為夏季打下良好基礎。