上班前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，4月20日（週一）在新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市4月20日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎新北市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時30分至17時（8小時半）
停水原因：台電公司辦理停電設備更換
📍影響區域
瑞芳區：長仁路1至98號(全)。
◼︎桃園市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午10時30分至18時30分（8小時）
停水原因：新富路一段民生斷管連絡
📍影響區域
觀音區：大富路、大湖路二段、新富路一段、正大路。
◼︎台中市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至18時（9小時）
停水原因：戶外線汰換管線工程
📍影響區域
北區：忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明路、華富街。
◼︎台南市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：北興路135號至199號(單數側)
◼︎高雄市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
苓雅區：四維四路、中華四路。
◼︎彰化縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午08時至18時（10小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
員林市：萬年路二段西側1~129號等沿線巷弄
員林市：惠明街86巷等沿線巷弄
◼︎雲林縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至18時（9小時）
停水原因：供水管線工程停水施工改接作業
📍影響區域
莿桐鄉：中山路、中正路、光復路、北平路、南安路、和平路、延平路、縱貫公路、莿桐北路一段、莿桐北路二段、西安路。
◼︎嘉義縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大林鎮：中興路、四維街、德卿街、水源路、莊敬街、蘭州街。
◼︎屏東縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午08時至17時（9小時）
停水原因：漏水管段調查作業
📍影響區域
屏東市：勝利東路、廣東路、建豐路、豐年街、豐榮街、豐華街。
◼︎宜蘭縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日下午13時至17時（4小時）
停水原因：管線改善工程新舊管連絡
📍影響區域
宜蘭市：進士路、進士路二段、宜科一路、嵐峰路一段199巷、鎮興路、健康路一段55巷、大學路。
三星鄉：大埔中路、大隱八路、大隱中路349巷、農義路一段。
◼︎花蓮縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至16時30分（7小時半）
停水原因：花蓮市前站汰換管線工程、新舊管連絡
📍影響區域
花蓮市：國民八街、國聯二路、國聯四路、國興二街。
🕦停水時間：4月20日上午08時30分至16時30分（8小時）
停水原因：山下小區汰換管線工程
📍影響區域
吉安鄉：干城一街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：4月20日上午09時30分至17時（8小時半）
停水原因：台電公司辦理停電設備更換
📍影響區域
瑞芳區：長仁路1至98號(全)。
🕦停水時間：4月20日上午10時30分至18時30分（8小時）
停水原因：新富路一段民生斷管連絡
📍影響區域
觀音區：大富路、大湖路二段、新富路一段、正大路。
🕦停水時間：4月20日上午09時至18時（9小時）
停水原因：戶外線汰換管線工程
📍影響區域
北區：忠太西路、忠明三街、忠明二街、忠明五街、忠明路、華富街。
🕦停水時間：4月20日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：北興路135號至199號(單數側)
◼︎高雄市4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至17時30分（8小時半）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
苓雅區：四維四路、中華四路。
◼︎彰化縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午08時至18時（10小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
員林市：萬年路二段西側1~129號等沿線巷弄
◼︎雲林縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至18時（9小時）
停水原因：供水管線工程停水施工改接作業
📍影響區域
莿桐鄉：中山路、中正路、光復路、北平路、南安路、和平路、延平路、縱貫公路、莿桐北路一段、莿桐北路二段、西安路。
🕦停水時間：4月20日上午08時至17時（9小時）
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大林鎮：中興路、四維街、德卿街、水源路、莊敬街、蘭州街。
◼︎屏東縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午08時至17時（9小時）
停水原因：漏水管段調查作業
📍影響區域
屏東市：勝利東路、廣東路、建豐路、豐年街、豐榮街、豐華街。
🕦停水時間：4月20日下午13時至17時（4小時）
停水原因：管線改善工程新舊管連絡
📍影響區域
宜蘭市：進士路、進士路二段、宜科一路、嵐峰路一段199巷、鎮興路、健康路一段55巷、大學路。
◼︎花蓮縣4月20日停水範圍一次看
🕦停水時間：4月20日上午09時至16時30分（7小時半）
停水原因：花蓮市前站汰換管線工程、新舊管連絡
📍影響區域
花蓮市：國民八街、國聯二路、國聯四路、國興二街。
停水原因：山下小區汰換管線工程
📍影響區域
吉安鄉：干城一街。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司