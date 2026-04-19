我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（19）日在季後賽首輪G1以107：98擊敗休士頓火箭，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）再度寫下多項傳奇紀錄。不過對他而言，今晚最耀眼的成就並非數據，而是歷史性的「父子同台」。詹姆斯賽後表示，能在季後賽舞台與兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰，絕對是他職業生涯中最瘋狂、最不可思議的時刻。當記者問道在眾多球星缺陣的系列賽中，已經征戰23個賽季的他還是在這屹立不倒有何感想時，詹姆斯直言：「今年發生了很多瘋狂的事，但見鬼，我今晚竟然在季後賽賽場和兒子並肩作戰，這大概是我生涯最瘋狂的事了。」詹姆斯提到，全家人包括布朗尼的兄弟姊妹、媽媽，甚至是他的母親都在場邊見證，「我媽媽能看著她的兒子和孫子在季後賽同台競技，這種感覺真的太酷了，簡直不可思議。」談到布朗尼的季後賽初體驗，詹姆斯展現了慈父的一面。他坦言即便做足準備，踏入賽場那刻的焦慮是避不掉的，「我還記得2006年我第一次打季後賽，主場對陣巫師，那是克里夫蘭睽違已久的季後賽。我當時緊張得要命，一踏上地板，心都提到了嗓子眼。」詹姆斯表示，他有給布朗尼建議，但也認為這是必經之路，「一旦你擺脫那種焦慮，完成第一場比賽，你就知道該期待什麼了。下次他再次登場時，一定會表現得更從容。」除了感性時刻，詹姆斯在場上的統治力依舊令人窒息。他全場上場38分鐘，以高達60%的命中率攻下19分、8籃板、13助攻。最驚人的是，他上半場送出10次助攻且「0失誤」，成為NBA季後賽史上半場10+助攻的最年長球員。根據數據統計，詹姆斯今晚的助攻轉換率（隊友接球後的投籃命中率）高達，創下ESPN自2014年追蹤該數據以來，季後賽半場第3高的紀錄。無論是肯納德（Luke Kennard）的外線開砲，還是艾頓（Deandre Ayton）的空中接力，詹姆斯的精準餵球都讓隊友「吃得超飽」。詹姆斯用行動證明，他不只是紀錄的收割機，更是能在季後賽舞台帶領年輕人一同爭冠的「最強國王」。