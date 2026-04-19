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▲詹姆斯（LeBron James）發威！湖人七戰四勝系列賽G1以107：98力克火箭，拔得頭籌，湖人搶下贏得系列賽可能與機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）無論在賽前準備還是臨場調度都「完勝」了火箭教頭烏度卡（Ime Udoka）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪第一戰今（19）日於洛杉磯點燃戰火。即便缺少東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）兩大核心，洛杉磯湖人隊仍在41歲老將詹姆斯（LeBron James）的帶領下，以107：98擊敗缺席杜蘭特（Kevin Durant）的休士頓火箭隊，奪下系列賽首勝。詹姆斯此役刷新多項NBA歷史紀錄，主帥瑞迪克（JJ Redick）的出色執教，也是球隊能取勝的關鍵因素。詹姆斯今日出戰38分鐘，繳出19分、8籃板、13助攻、2抄截與1阻攻。這場比賽讓他一口氣寫下或刷新四項足以載入史冊的紀錄：📍季後賽勝場王： 詹姆斯生涯季後賽第185勝入袋，持續刷新歷史第一紀錄，甚至超越了馬刺隊隊史近30年的季後賽總勝場數（184場）。📍史上最老助攻雙位數： 以41歲109天之齡，刷新由史塔克頓（John Stockton）保持的紀錄，成為季後賽單場助攻上雙的最年長球員。📍最老半場10助攻： 上半場即送出10次助攻且0失誤，創下NBA季後賽歷史半場10助攻的最老紀錄。📍刷新40歲球員單場助攻紀錄： 13次助攻打破了原先40歲球員在季後賽單場最多12次助攻的門檻。湖人神射手肯納德今日扮演板凳奇兵，出賽38分鐘以13投9中、三分球5投5中的極致效率轟下全場最高的27分。他成為繼歐瑞（Robert Horry）、史考特（Byron Scott）之後，湖人隊史第三位能在季後賽單場投進至少5記三分球且命中率百分之百的球員。詹姆斯賽後盛讚：「他在關鍵時刻挺身而出，每一次投籃都恰到好處。」針對這場開門紅，中國大陸籃球評論界也給出了尖銳點評，名嘴楊健直指火箭最大的問題在於沒有對單核帶隊的詹姆斯進行有效消耗，更對火箭貧乏的進攻感到擔憂：「這可不是一朝一夕能提升的事。」另一名媒體人盛哲則指出，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）無論在賽前準備還是臨場調度都「完勝」了火箭教頭烏度卡（Ime Udoka）。儘管火箭搶下21個前場籃板，卻因命中率太低（僅37.6%）導致「攻不進也防不住」。中國資深籃球記者蘇群分析指出，雙方在缺少主力後特點變得很像，最終比的是組織者的功力。詹姆斯憑藉豐富經驗完勝了僅有19投6中的申京（Alperen Sengun）。他預測受傷的杜蘭特在第二場即便身體不適，也極可能帶傷復出拯救火箭。火箭隊今日在外線手感低迷，即便擁有絕對的籃板優勢，但主力球員命中率低落。謝潑德（Reed Sheppard）全場出手20次僅中6球，雖然送出8次助攻，卻也發生全場最多的4次失誤。申京雖然攻下19分，但在詹姆斯與艾頓（Deandre Ayton）的防守下打得極其掙扎。湖人隊目前以1比0領先，詹姆斯賽後冷靜地表示：「系列賽還很漫長。」兩隊將於台灣時間週三（21日）進行第二戰。